Nell'ultima stagione di Un posto al sole, la soap opera in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle ore 20:45, ha fatto il suo ingresso un nuovo personaggio, si tratta di Lidia Arena, la madre di Leonardo. La donna è interpretata da Annamaria Malipiero, un'attrice italiana, già attiva in varie soap opera con i ruoli di Rebecca Sarpi in "Vivere" (1999-2008) e Maddalena Sterling in "Centovetrine" (2001-2016).

Il personaggio di Lidia è entrato nella soap all'inizio di quest'anno e ha mostrato sin da subito il suo carattere forte e deciso. Per certi versi, stando a quanto dichiarato dall'attrice padovana, è un po' diverso dai personaggi interpretati in passato.

In una recente intervista rilasciata a Vero Tv Annamaria Malipiero ha anticipato qualcosa sul rapporto tra Lidia e il figlio problematico, dichiarando: "La farà soffrire".

Anticipazioni Un posto al sole, Annamaria Malipiero: 'Lidia soffrirà'

Lidia Arena è la madre di Leonardo (Erik Tonelli) ed è entrata a far parte dell'immaginario mondo di Un posto al sole da qualche mese. Come i telespettatori hanno visto, il personaggio è arrivato dopo il rapimento del giovane. La donna, contattata dall'ex del ragazzo, Serena (Miriam Candurro), ha fatto irruzione nella vita del figlio, sbandato e problematico, e dal suo arrivo in poi il personaggio si è mostrato tenace e risoluto.

La sua interprete, l'attrice Annamaria Malipiero ha rilasciato indirettamente delle anticipazioni che riguardano le sfaccettature del personaggio e il suo legame con il figlio, anticipando che il giovane metterà ancora a dura prova la resistenza della madre.

L'attrice, infatti, ha dichiarato: "Lidia è la madre terribile di Leonardo, figlio sbandato e problematico che le ha dato problemi e la farà soffrire".

Un altro nuovo personaggio presto in arrivo nella soap Un posto al sole: Pietro Abbate

In una soap opera, proprio per la sua caratteristica longevità televisiva, non è raro che ci siano numerosi e continui cambi all'interno del cast.

Dopo l'arrivo a gennaio 2021 del personaggio di Lidia Arena (Annamaria Malipiero), a breve farà la sua apparizione un altro nuovo volto: Pietro Abbate. Si tratta di un personaggio inedito che sarà interpretato da Simon Grechi e farà il proprio ingresso nella soap per via della sua connessione con gli incidenti ai Cantieri. Recentemente la misteriosa vicenda ha visto il coinvolgimento di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Franco Boschi (Peppe Zarbo), quando il primo ha incaricato il secondo di far luce sugli strani incidenti.

Secondo le anticipazioni rilasciate in rete, pare che Abbate sia in qualche modo responsabile dei misteriosi eventi che stanno creando molti problemi ai Cantieri e che il personaggio sarà piuttosto enigmatico, poiché inizialmente non si comprenderà il motivo del suo gesto.