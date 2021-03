Nuova polemica su alcune esternazioni di Giulia De Lellis. Un po' a sorpresa, infatti, su Tik Tok ha cominciato a circolare un vecchio video in cui la ragazza criticava le donne in carne: per questi pensieri, l'influencer è stata presa di mira sui social network. Per replicare a chi la stava attaccando da ore su una cosa accaduta anni fa, la romana ha risposto dicendo che nella vita si cresce e si può cambiare opinione.

Polemica social su Giulia De Lellis

Il successo che sta avendo Giulia De Lellis in questi anni, sembra non andare giù a più di qualcuno. C'è, infatti, chi non perde occasione per criticare la 25enne per qualsiasi cosa faccia o dica, anche non recentemente.

In questi giorni, sui social network ha impazzato una polemica su alcune dichiarazioni che la romana ha rilasciato in televisione quasi agli esordi, ovvero quando era ancora un'opinionista fissa di Barbara D'Urso. Su Tik Tok è diventato virale un video estratto da una puntata di Pomeriggio 5 in cui l'influencer diceva la sua sulle donne curvy, a suo parere un cattivo esempio per la società.

"Loro sono bellissime, hanno lineamenti belli ma il grasso non lo è. Per me non è un bel vedere una ragazza che è un colosso, con il pancione e che ha una coscia quattro volte più grande della mia", disse l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne qualche anno fa.

Queste affermazioni sono tornate di moda per qualche motivo, e sono state l'assist perfetto per i detrattori di Giulia per scagliarsi nuovamente contro di lei.

La replica di Giulia De Lellis ai recenti gossip

Dopo essersi resa conto delle critiche e degli insulti che alcuni utenti le stavano rivolgendo per un pensiero che ha espresso anni fa in televisione, Giulia ha deciso di intervenire per difendersi ma anche per mettere a tacere i suoi "hater".

In alcuni video che ha caricato sul suo profilo Instagram, De Lellis ha spiegato: "Tutto questo per un video di 4/5 anni fa.

Non sono abituata ad alimentare l'odio, aspetto che si spenga da solo, però ci metto sempre la faccia e dico la mia in modo diretto".

La romana si è scusata per i termini che ha usato in passato riferendosi alle donne un po' in carne, ma si è anche giustificata dicendo che era molto giovane: "Avevo vent'anni. Oggi mi esprimo in maniera diversa. Se involontariamente ho offeso qualcuno, chiedo scusa".

"Questo è un argomento scivoloso, ma si tratta di vecchie mie parole", ha aggiunto la 25enne nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 16 marzo.

La presa di posizione di Giulia De Lellis sugli hater

Sempre restando sulla polemica che l'ha travolta suo malgrado, Giulia ci ha tenuto a specificare che non pensa più le cose che ha detto anni fa sulle donne con qualche chilo di troppo.

"Nella vita si cresce, si cambia idea, si impara e si va avanti. Mi spiace per chi non accetta questo e pur di ferirmi tira fuori cose dal passato o accuse basate sul nulla", ha chiosato l'influencer tramite i suoi canali social.

Insomma, De Lellis ha voluto rispondere a chi in questi giorni l'ha attaccata o addirittura insultata per un episodio risalente a molto tempo fa, ovvero a quando non era ancora famosa come oggi.

Nei confronti della 25enne di Pomezia, infatti, sono state scritte e dette cose gravi, offese gratuite che probabilmente sono lo specchio di un odio virtuale che l'ex corteggiatrice attira su di sé da quando ha successo.

Sono anni che la romana deve fare i conti con gli hater, ovvero quelle persone che analizzano ogni suo comportamento e ne tirano fuori solo il lato negativo. Le soddisfazioni che Giulia si sta togliendo in ambito professionale sembra non vadano giù a chi non crede in lei e nel suo talento.