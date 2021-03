La quinta edizione del Grande Fratello Vip ha chiuso da poco i battenti, ma al colosso di Cologno Monzese si lavora già per la sesta edizione. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, Alfonso Signorini ha svelato chi gli piacerebbe avere nelle casa di Cinecittà. Tuttavia, il conduttore ha precisato che non è scontata la sua conduzione.

Il 'sogno' del conduttore

Sulla pagine del magazine Chi, in edicola da mercoledì 3 marzo, Alfonso Signorini ha parlato della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il diretto interessato ha precisato di non sapere se sarà nuovamente alla conduzione del Reality Show: "Spero di sì, ovvio, ma in televisione nulla è scontato".

Il giornalista ha confidato che qualunque sia la decisione di Mediaset, lui la rispetterà.

Dopo avere condotto l'edizione più lunga della storia dei reality show in tutto il mondo, Signorini ha riferito che momentaneamente si sta godendo il tempo libero. Tuttavia, è pronto a tornare sul piccolo schermo per tenere compagnia ai telespettatori. Per quanto riguarda l'ipotetico cast, Alfonso ha fatto sapere chi gli piacerebbe portare nella casa di Cinecittà: "Mi piacerebbe Rocco Casalino". A detta del giornalista, il portavoce dell'ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in questo momento avrebbe il tempo per dedicarsi al reality show.

Rocco Casalino non rinnega il GF

Rocco Casalino è stato uno dei concorrenti della prima edizione del Grande Fratello.

Nelle recenti interviste il diretto interessato ha precisato di non rinnegare la partecipazione al reality show. Al tempo stesso, però, ci ha tenuto a sottolineare che è stanco di essere etichettato come quello che ha fatto solo il GF visto che nel corso degli anni ha anche preso una laurea. Non è la prima volta che Alfonso Signorini va a pescare tra i concorrenti che hanno già fatto il Grande Fratello.

Lo scorso anno aveva proposto un gruppo di "vecchie glorie" mentre quest'anno ha dato una seconda chance a Giulia Salemi. Dunque, chissà se Signorini riuscirà ha realizzare il sogno di portare Casalino nella casa più spiata d'Italia.

Nel cast potrebbero esserci

Nel frattempo, sono stati accostati alcuni nomi alla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Scendendo nel dettaglio, Arisa potrebbe essere una perfetta coinquilina della casa di Cinecittà, così come Giovanni Ciacci dopo essere stato escluso dall'Isola dei Famosi per non avere superato le visite mediche.

Dopo i contatti dello scorso anno anche Andrea Iannone potrebbe entrare nel cast dei "vipponi". Insieme a lui è stato fatto anche il nome di Raffaella Fico, Amedeo Goria, Attilio Fontana, Myrea Stabile, Alex Di Giorgio e Gaia Zorzi. Pamela Prati e Manuel Bortuzzo invece, hanno lanciato un appello per entrare nella casa di Cinecittà.