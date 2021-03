Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap opera Il Paradiso delle Signore 5 e le anticipazioni delle prossime puntate in onda nel corso del 2021 su Rai 1 rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena legati al personaggio di Marta. La moglie di Vittorio Conti, infatti, dopo la sua uscita di scena ritornerà di nuovo a Milano da suo marito, ma questa volta i due coniugi si ritroveranno a dover fare i conti con un vero e proprio "terremoto" dal punto di vista affettivo, dato che verranno a galla delle verità che sono state taciute fino a questo momento.

Il ritorno di Marta dopo il soggiorno a Parigi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2021

Nel dettaglio, possiamo anticiparvi in anteprima che il ritorno di Marta nelle puntate de Il Paradiso delle signore di questo 2021 è previsto verso la fine di marzo. La donna metterà di nuovo piede in città dopo il suo soggiorno a Parigi, durante il quale ha deciso di staccare per un po' di tempo la spina, così da ritrovarsi con suo fratello Riccardo.

La moglie di Vittorio, infatti, non ha per niente digerito la confessione di suo padre Umberto, il quale l'ha messa al corrente del fatto che Federico in realtà è suo fratello.

Sconvolta e amareggiata dalle bugie che le sono state raccontate nel corso di questi anni, Marta ha deciso di trasferirsi per un po' di tempo in Francia, così da poter stare in compagnia di Riccardo e Nicoletta e schiarirsi un po' le idee prima di rientrare di nuovo in città.

Marta nasconde un segreto a suo marito Vittorio

Questa volta, per fortuna, il soggiorno all'estero di Marta non durerà svariati mesi così come è successo la prima volta quando si è recata in America. La nipote della contessa Adelaide ritornerà molto presto in città e sarà pronta a prendere in mano le redini della sua stessa vita.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 2021, infatti, rivelano che Marta dovrà fare i conti con quel segreto che ha tenuto nascosto fino a questo momento a suo marito e che verrà prepotentemente a galla durante i prossimi episodi della fortunatissima soap opera di Rai 1.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Marta e Vittorio in crisi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2021

Anche Gloria Radulescu, in una recente intervista, ha anticipato ai suoi tantissimi fan ed estimatori che durante le puntate del periodo di Pasqua ci saranno delle verità scioccanti che emergeranno e che causeranno un bel po' di scompiglio.

Possiamo annunciarvi, infatti, che il rapporto tra Marta e Vittorio entrerà in crisi e verrà messo a dura prova non solo da questo "segreto" della donna ma anche dal rapporto sempre più stretto tra Conti e sua cognata Beatrice, che diventerà una presenza importantissima della sua vita.