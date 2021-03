Terminato da circa due settimane il Grande Fratello Vip 5, gli autori sarebbero al lavoro per la sesta edizione. Nonostante ancora non sia trapelato nulla sul cast, Paola Caruso, in intervista al settimanale Nuovo Tv, ha fatto uno spoiler. La soubrette ha infatti riferito che potrebbe diventare una concorrente del Reality Show di Canale 5.

Le parole dell’ex Bonas di Avanti un altro

Paola Caruso ha rilasciato un’intervista nella quale, oltre a parlare della sua nuova relazione, ha rivelato i suoi progetti di lavoro futuri. Proprio in merito a quest’ultimo argomento, Paola si è resa protagonista di un spoiler: “Forse farò il Grande Fratello Vip, ora mi sento pronta”.

L’ex Bonas di Avanti un altro ha spiegato di essere pronta a tornare sul piccolo schermo, visto che il bambino avuto dall’ex compagno Francesco Caserta è diventato più grande. Dopo la gravidanza, Paola si era presa una pausa dal mondo dello spettacolo per dedicare più tempo al suo Michelino. Le uniche apparizioni televisive della soubrette calabrese sono state nei salotti di Barbara D’Urso come opinionista o come ospite. La 35enne aveva scoperto di essere in dolce attesa mentre era impegnata al reality di Rai2 Pechino Express. In passato, Caruso ha preso parte anche all’isola dei Famosi. Ritornando alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, la diretta interessata ha lasciato intendere di essere in trattativa con la produzione. A questo punto, non resta che attendere i prossimi mesi per capire se Paola sarà o meno una delle prossime coinquiline della casa più spiata d’Italia.

L’ipotetico cast

Al momento non è chiaro se alla conduzione del reality show venga confermato Alfonso Signorini. Tuttavia, il diretto interessato, in una recente intervista, aveva spiegato che se Mediaset dovesse chiamarlo si farà trovare pronto. Per quanto riguarda gli opinionisti, pare che Antonella Elia e Pupo non saranno riconfermati nel loro ruolo.

Lo stesso cantautore fiorentino ha spiegato che nel 2022 ha un calendario pieno di tournée all’estero.

In merito ai possibili “vipponi” che varcheranno la porta rossa nella casa di Cinecittà, i rumors riportano i nomi di Giovanni Ciacci, Amedeo Goria e Andrea Iannone. L’esperto di stile e l’ex marito di Maria Teresa Ruta erano stati scelti per partecipare all’isola dei Famosi, ma l’approdo in Hoduras è saltato a causa delle visite fisiche che entrambi non hanno superato.

Il pilota del MotoGP ed ex fidanzato di Belen Rodriguez, invece, sarebbe dovuto entrare al reality show già nella quinta edizione. L’unico motivo per cui la sua partecipazione era slittata, riguardava il rinvio del processo per doping.