Tommaso Zorzi è finito al centro di una polemica mediatica. Scendendo nel dettaglio, alcuni utenti lo hanno accusato di non aver rispettato le regole anti-contagio della regione Lombardia perché si è mostrato in compagnia di Francesco Oppini, Andrea Zelletta e delle loro rispettive fidanzate. Vista la polemica, il diretto interessato ha spiegato di avere incontrato gli ex compagni d'avventura del Grande Fratello Vip per motivi di lavoro.

Lo scatto incriminato

Tommaso Zorzi dopo il Grande Fratello Vip 5 è stato chiamato da Ilary Blasi per ricoprire il ruolo di opinionista all'Isola dei Famosi. Oltre all'esperienza in studio, il web influencer terrà parallelamente un programma online riguardante l'isola tipo il Late Show del GF Vip.

Su Instagram, il 25enne meneghino ha spiegato ai suoi follower di essere andato a Basiglio, un paese vicino Milano dove risiede Francesco Oppini. Poco dopo, il giovane ha condiviso uno scatto insieme al figlio di Alba Parietti, Andrea Zelletta e le loro rispettive compagne Cristina Tomasini e Natalia Paragoni. Tra i vari commenti arrivati all'indirizzo di Zorzi c'è anche chi ha storto il naso. Il motivo? Tommaso non avrebbe rispettato le regole messe in atto dalla regione Lombardia per prevenire i contagi da coronavirus.

La replica dell'opinionista dell'Isola

In seguito alla polemica nata sul proprio account social, il diretto interessato ha deciso di fare chiarezza sulla sua posizione. In un breve clip, Tommaso Zorzi ha esordito: "Come sapete sto lavorando a un nuovo format dell'Isola e avrò questi ragazzi come ospiti".

Il 25enne, ha precisato che l'incontro è avvenuto per un meeting di lavoro con gli autori. Ma non solo, con sarcasmo ha ringraziato tutti i suoi detrattori per avere avviato una polemica inutile. Tommaso ha spiegato che se avesse avuto qualcosa da nascondere, sicuramente non avrebbe postato delle foto su Instagram. Dunque, dal momento che ha reso tutto pubblico c'è un motivo reale: "Ho i permessi per poterlo fare, sennò sarei completamente cretino".

Zorzi fornisce dettagli sul nuovo format

Nei giorni scorsi, Tommaso Zorzi in un'intervista rilasciata a La Stampa ha rotto il silenzio sui nuovi progetti di lavoro. Il diretto interessato ha confidato che il format online relativo all'Isola dei Famosi avrà le sembianze del Late Show del Grande Fratello Vip. Inoltre, il giovane ha speso delle parole di stima per il colosso di Cologno Monzese: "A Mediaset sto benissimo in estate mi testeranno per un nuovo programma".

Per quanto riguarda il ruolo di opinionista, il diretto interessato ha ammesso che può essere un'arma a doppio taglio. Il web influencer ha spiegato che il concorrente di un reality show può essere impulsivo mentre un'opinionista deve prestare una certa attenzione al linguaggio.