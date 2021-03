Pupo ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Il cantante fiorentino, tra i vari argomenti trattati, è tornato ad esprimere un commento su Tommaso Zorzi. Il diretto interessato ha confidato di essere felice per la vittoria del ragazzo al Grande Fratello Vip. Tuttavia Pupo non si pente di avergli detto delle cose poco carine durante il Reality Show.

L'attacco dell'opinionista

Ad un passo dalla finalissima del Grande Fratello Vip, Pupo in qualità di opinionista si era scagliato duramente contro Tommaso Zorzi. Il cantautore aveva chiosato: "Tommaso sei cinico, sufficientemente cattivo, abbastanza stratega e molto egocentrico".

Secondo il 65enne, Zorzi era una persona perfetta per entrare nel mondo dello spettacolo: "Benevenuto". Determinate dichiarazioni avevano mandato il 25enne completamente in crisi, tanto che molti personaggi dello spettacolo e non avevano puntato il dito contro Pupo.

Ghinazzi non ritratta

Durante l'intervista Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, è tornato a parlare dell'attacco frontale a Tommaso Zorzi. Alla domanda del giornalista: "C'è un commento che adesso, a spettacolo concluso, si sarebbe risparmiato?", il diretto interessato ha chiosato: "Dico sempre quello che penso". Pupo ha confidato di essere stato bersagliato per avere detto che spesso le donne cercano un uomo ricco e per l'attacco a Tommaso. Il diretto interessato ha precisato di avere sempre creduto nel talento del 25enne meneghino.

Le sue parole non erano affatto una critica a Zorzi, ma una sorta di sprone. Lo stesso artista ha dichiarato che sui social, alcuni suoi estimatori hanno sostenuto che Tommaso debba la sua vittoria proprio alle parole di Pupo: "Qualcuno ha detto che sono stato il suo motivatore". Il 65enne ha ammesso di non essere in grado di stabilire se sia stato o meno il "mental coach" di Zorzi, ma lui si ritiene comunque soddisfatto.

L'opinionista del reality show ha anche spiegato di essere stato felice per la vittoria di Tommaso,anche se lo sarebbe stato per chiunque: "È un'edizione che porterò nel cuore per le forti emozioni vissute".

'Non farei mai il GF Vip'

Durante l'intervista Pupo ha confidato che non parteciperebbe mai al Grande Fratello Vip come concorrente, a meno che non avesse bisogno.

In merito ad una sua presenza in qualità di opinionista per la prossima edizione, il diretto interessato ha riferito di essere contento se Mediaset lo dovesse richiamare.

Tuttavia, il 65enne fiorentino ha spiegato che vorrebbe tornare a suonare con la sua musica. Poi, ha reso noto che nel 2022 ha il calendario pieno di appuntamenti in giro per il mondo.