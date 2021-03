Arianna Montefiori, attrice che ne Il Paradiso delle Signore interpreta il ruolo di Laura Parisi, da qualche settimana non appare più nelle puntate della fiction Rai. Nella giornata di mercoledì 10 marzo, la fidanzata di Briga ha pubblicato alcuni video sul suo profilo Instagram, per motivare la sua assenza sul set. Arianna ha spiegato che è stata una sua scelta lasciare il cast della soap opera, per dei problemi di salute.

L'attrice di Laura spiega perché ha lasciato Il Paradiso delle signore

Attraverso il suo profilo social, Arianna Montefiori ha finalmente spiegato ai suoi follower cosa è accaduto al suo personaggio della fiction.

Nello specifico, l personaggio di Laura non è più presente nella soap opera da qualche settimana a causa di problemi familiari. Nella realtà, invece, la futura sposa di Briga ha spiegato come stanno realmente le cose. Nello specifico, Arianna ha raccontato di avere scelto di sua volontà di abbandonare il cast de Il Paradiso delle signore.

Le motivazioni dell'assenza di Arianna Montefiori dal set

Arianna ha ricordato ai suoi fan che, qualche mese fa, era stata colpita dal Coronavirus. In autunno, l'attrice ha avuto pertanto problemi di salute, che sono proseguiti per decine di giorni. In particolar modo, l'attrice di Laura Parisi ha spiegato di essere stata positiva al virus per cinquanta giorni. Montefiori, ha affermato che, nonostante la negativizzazione, si è resa conto che il suo corpo non ce l'avrebbe fatta a resistere ai ritmi delle riprese, dichiarando: ''Ho deciso di dare al mio corpo tutto il tempo necessario per riprendersi''.

Lasciare Il Paradiso delle signore è stata una scelta sofferta

Nonostante abbia deciso di lasciare l'impegno professionale, come attrice ne Il Paradiso delle signore, di sua volontà, l'attrice di Laura Parisi ha confidato che la sua non è stata una scelta leggera. Arianna Montefiori ha sofferto molto per aver abbandonato il suo ruolo di pasticciera nella fiction di Rai 1.

L'attrice ha dichiarato di aver legato molto con i colleghi della soap opera e di essere dispiaciuta per non essere più sul set insieme a loro. La compagna di Briga ha lasciato, per la gioia dei fan, uno spiraglio di speranza sul suo eventuale rientro nella soap in futuro: ''Sono contentissima che voi vi siate affezionati al personaggio di Laura, magari un giorno tornerà, mai dire mai''.

Per il momento, l'attrice ha dichiarato che i suoi follower l'avrebbero magari potuta rivedere in qualche altro progetto lavorativo. Non resta che attendere pertanto le riprese della sesta stagione, per scoprire se Laura Parisi tornerà ad essere la pasticciera della Caffetteria.