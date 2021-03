Il Paradiso delle Signore prosegue la sua messa in onda trionfante su Rai 1 con gli episodi inediti della quinta stagione. In queste settimane stanno andando in onda quelle che sono le ultime puntate di questa serie di successo che ha appassionato il pubblico della rete ammiraglia Rai. I colpi di scena non mancheranno per la gioia dei numerosissimi fan che si stanno appassionando alle avventure dei protagonisti del grande magazzino più famoso del piccolo schermo. Durante l'estate, però, l'appuntamento quotidiano con la soap sarà sospeso, per poi ritornare in onda da settembre.

La soap Il Paradiso delle signore sospesa durante l'estate

Nel dettaglio, la messa in onda dell'attuale quinta stagione de Il Paradiso delle signore andrà avanti fino a fine maggio, quando poi calerà il sipario sulla soap e sui suoi protagonisti.

Contrariamente a quello che accade alle altre soap opera Rai-Mediaset, quella del pomeriggio di Rai 1 verrà sospesa durante la stagione estiva.

Al momento, non si sa ancora se la Rai deciderà di mandare in onda le repliche a partire dal mese di giugno (così come è già successo lo scorso anno) oppure se quest'anno la soap "sparirà" dal palinsesto durante i mesi estivi per poi ritornare in onda direttamente a settembre.

Secondo alcune indiscrezioni in queste ore in casa Rai stanno delineando quelli che saranno i nuovi palinsesti estivi delle tre reti, e si sta capendo anche cosa fare del Paradiso delle signore.

Ascolti record per Il Paradiso delle signore 5

L'idea potrebbe anche essere quella di valutare una sospensione estiva, quindi senza repliche, così da evitare di inflazionare troppo il prodotto che quest'anno ha registrato dei risultati d'ascolto pazzeschi.

Con una media di oltre 2,2 milioni di spettatori al giorno, quella de Il Paradiso delle signore 5 è stata la serie più seguita nel daytime pomeridiano di Rai 1, con uno share complessivo compreso tra il 17 e il 19% e picchi di oltre due milioni e mezzo per alcuni episodi.

Insomma un vero e proprio successo per la Rai che, in queste settimane, ha dato il via libera alla messa in cantiere della sesta stagione.

A settembre confermata la sesta stagione de Il Paradiso delle signore

Gli sceneggiatori de Il Paradiso delle signore, infatti, sono già al lavoro per mettere a punto le novità e le trame degli episodi della sesta serie che andrà in onda a partire dal prossimo mese di settembre 2021.

Come hanno svelato molti attori protagonisti della soap, le riprese della quinta stagione si sono concluse in questi giorni, ma si tratta soltanto di un "arrivederci".

Il set, infatti, dovrebbe riaprire di nuovo i battenti a partire dal prossimo mese di giugno con le riprese degli episodi inediti.