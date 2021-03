Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con il serale di Amici 20 e le anticipazioni della seconda puntata in onda sabato 27 marzo, rivelano che per i concorrenti in gara arriverà il momento di affrontare nuove sfide dirette e nuove prove. Dopo l'eliminazione dei cantanti Gaia ed Esa, questa settimana toccherà ad altri allievi abbandonare il cast della scuola e rinunciare così alla possibilità di accedere alla finalissima di questa edizione, in programma sabato 15 maggio.

Serale Amici 20, anticipazioni seconda puntata 27 marzo: in programma due eliminazioni

Le anticipazioni sul serale di Amici 20 rivelano che, anche questa seconda puntata, verrà registrata.

Gli allievi torneranno in studio giovedì 25 marzo per le riprese dello show che sarà poi trasmesso sabato 27 marzo in prime time su Canale 5, a partire dalle 21:20 circa.

Secondo quanto apprende Blasting News, anche questa settimana potrebbe essere prevista una doppia eliminazione dal cast del talent show.

Due, quindi, dovrebbero essere i concorrenti che al termine delle tre manche previste, sarebbero chiamati ad abbandonare definitivamente il serale dello show condotto da Maria De Filippi.

Martina e Rosa potrebbero rischiare l'eliminazione ad Amici 20?

Tra gli allievi in serio pericolo di eliminazione potrebbero esserci Martina e Rosa, le due ballerine di questa edizione che più volte si sono ritrovate al centro di accese polemiche e discussioni perché ritenute sopravvalutate e non idonee per la scuola di Canale 5.

Nel corso del secondo appuntamento con Amici 20, quindi, non mancheranno i nuovi momenti di "confronto" tra le prof Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, protagoniste indiscusse della scorsa settimana. Confermata la giuria composta da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto Di Savoia.

In attesa di vedere in onda la seconda puntata del serale di Amici 20 in programma questo sabato 27 marzo, la De Filippi e il suo team di lavoro si godono il grande successo ottenuto dalla prima puntata.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Debutto record per il serale di Amici 20: la prima puntata supera i sei milioni di spettatori

Ben sei milioni di spettatori hanno seguito la puntata d'esordio di questa ventesima edizione del serale, permettendo così alla rete ammiraglia Mediaset di arrivare a sfiorare la soglia del 29% di share con picchi di oltre il 40% durante la messa in onda.

Trattasi del miglior risultato di sempre per la prima puntata del serale di Amici da quando va in onda in televisione.

Mai prima d'ora la trasmissione di De Filippi era arrivata a toccare i sei milioni di spettatori al debutto.

Merito del "ritorno alle origini", con un meccanismo che per certi versi ha ricordato quello di un po' di edizioni passate del serale, quando i professori e i loro allievi erano al centro della scena, a discapito di super-ospiti e giudici internazionali.