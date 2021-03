Nelle nuove trame Il Paradiso delle Signore il comportamento di Dante inizierà a destare sospetti, soprattutto in Fiorenza. Romagnoli racconterà una bugia alla cugina e a Umberto, partendo all'improvviso. Che cosa sta nascondendo?

Intanto, Ludovica e Marcello continuano a cercarsi e a pensarsi reciprocamente. Forse non è stata una buona idea decidere di prendere due strade diverse dopo l'arresto di Sergio Castrese. Il loro rapporto è sempre più stretto ed è evidente che non si tratti solo di amicizia.

Di seguito, le anticipazioni dettagliata della puntata che andrà in onda venerdì 19 marzo 2021, visibile in replica anche su RaiPlay dopo la messa in onda.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata di venerdì 19 marzo su Rai 1

Stefania ha avuto molta paura alla sola idea di lasciare Milano. Decisa a non darla vinta a zia Ernesta, le ha chiesto il permesso di vivere a casa di Anna, Irene e Maria. Sebbene in un primo momento non abbia ottenuto il suo benestare, la giovane Colombo sarà sollevata quando saprà che invece la zia le ha concesso di trasferirsi.

In pasticceria, Sofia comincia ad accusare molta stanchezza. La mole di lavoro è troppa e non riesce a gestire tutto. Se la situazione non migliorerò, l'unica soluzione che vede all'orizzonte è quella di lasciare tutto.

Cosimo nei guai economici

Purtroppo, il patrimonio di Bergamini è in bilico. Come svelano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Umberto gli comunicherà che l'affare immobiliare si tradurrà in un nulla di fatto.

Ciò significa una sola cosa: la rovina economica.

Ludovica e Marcello non riescono a dimenticarsi e, anche se hanno preso strade diverse, hanno una disperata voglia di rivedersi e passare del tempo insieme. La vicenda Castrese - per fortuna finita bene - li ha legati indissolubilmente.

Le bugie di Dante Romagnoli

Marta sta nascondendo il suo segreto a Vittorio, ma anche Conti non le ha detto la verità su Beatrice.

E poi c'è Adelaide, che non ha ancora detto cosa è successo con Achille Ravasi in America. Bugie finite? A quanto pare no, visto che la nuova arrivata Gloria è arrivata a Milano in cerca di una persona speciale ''che non vuole lasciare mai più''.

Insomma, tempo di misteri nella soap. Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore della puntata di venerdì 19 marzo in onda su Rai 1 raccontano che Dante racconterà una bugia a Umberto per allontanarsi da Milano.

Non è affatto vero che lo attende un appuntamento di lavoro.

A scoprire come stanno le cose è Fiorenza che, passata al Circolo, trova l'agenda di Dante. Decisa a dare una risposta ai suoi dubbi, la apre e ne legge il contenuto. Suo cugino ha mentito e non si è allontanato da Milano per lavoro.