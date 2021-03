Finale di settimana incredibile per Il Paradiso delle Signore 5, le anticipazioni raccontano che Gabriella trova la lettera scritta da Arturo Bergamini prima di morire tragicamente tra le braccia di Cosimo. Il suo contenuto è a dir poco inquietante.

Nel frattempo, Adelaide non ne potrà più delle intemperanze di Fiorenza, che non la smette di provocare. Dopo un incontro acceso con Dante, Vittorio decide di partire per Parigi, deve assolutamente raggiungere Marta per un confronto decisivo. Dopo qualche ora, Beatrice riceve una telefonata inquietante che la raggela.

Il Paradiso delle Signore 5 nuove puntate, Gabriella trova la lettera di Arturo

Sofia non c'è e Salvatore e Marcello sono persi senza di lei. Barbieri inoltre ha la testa altrove per via di Ludovica, con la quale ha un rapporto non ben definito ma che continua a cercare.

Intanto, Gabriella trova per caso la misteriosa lettera che Arturo ha scritto prima di passare a miglior vita. Il suo contenuto è inquietante. Nella missiva rimasta nell'ombra fino a ora, spuntano dei sospetti su Umberto Guarnieri ma riferiti a cosa? Una delle possibilità è che riguardino Achille Ravasi.

Gabriella non sa che cosa fare. Cosimo è già preoccupato per la sua situazione economica ma, nello stesso tempo, ha il diritto di sapere la verità, anche se può fare molto male.

Marcello convocato in questura

Non sono finiti i guai per Barbieri. Come svelano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore 5, Marcello verrà convocato in questura. Le indagini hanno portato anche a lui, colpevole di aver fatto da spalla a Sergio Castrese. A incastrarlo è stato proprio il mantovano.

Fiorenza non ha intenzione di mollare la presa con Adelaide e fa la sua mossa.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Mette una pulce nell'orecchio a Vittorio che lo fa sussultare: che cosa c'è tra Dante e Marta? La contessa intuisce che il buon nome dei Guarnieri è in pericolo, così come la reputazione della nipote.

Vittorio parte per Parigi, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 5

Atmosfera tesissima, Conti capisce che deve fare qualcosa e arrivare alla verità dopo le parole di Fiorenza.

Decide così di affrontare Dante, con il quale ha uno scontro acceso. Ormai sa tutto e non perde tempo. Lascia i suoi impegni e parte per Parigi, ansioso di parlare con Marta.

Mentre Conti è lontano, arriva una chiamata inquietante. A riceverla è Beatrice, che si sente mancare. Chi c'è dall'altra parte del filo? Qualcosa di terribile è successo. Non resta che aspettare le prossime anticipazioni Il Paradiso delle Signore 5 per scoprirlo. Intanto, ricordiamo che le puntate in replica si possono guardare dopo la messa in onda sul portale RaiPlay.