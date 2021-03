Cosa c'è tra Marta e Dante? La verità arriva nella puntata Il Paradiso delle Signore in onda venerdì 26 marzo 2021 su Rai 1 in prima visione assoluta a partire dalle 15:55. Questo sarà il primo dei tanti segreti ad essere svelato negli episodi a venire.

Nel frattempo, Cosimo sarà sollevato nel sapere che Gabriella gli starà accanto nonostante la sorte avversa della fabbrica e l'affare andato in fumo con Umberto. La loro prima grande prova è stata superata. I novelli sposi però non dovranno sedersi sugli allori: a quanto pare, negli episodi finali della soap opera, la presenza di Salvatore potrebbe essere di nuovo determinante.

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni della puntata di venerdì 26 marzo in onda su Rai 1 in prima Tv

Stefania è felicissima di essere riuscita a restare a Milano. Per un soffio non è partita per Lecco e ora si può godere la libertà a casa delle ragazze. Per lei si apre un mondo nuovo e cosa c'è di meglio per festeggiare questo bel capitolo se non il suo compleanno?

Le sue amiche hanno organizzato una bella festa a sorpresa ma per un imprevisto rischia di andare in fumo. A risolvere la situazione è Federico che, come sempre, ha una soluzione geniale.

Intanto, l'appuntamento di Ludovica e Marcello è andato meglio del previsto. I due sono una coppia a tutti gli effetti, eppure non riescono a esprimere i loro sentimenti.

La scelta di Cosimo e Gabriella

Continuando con le anticipazioni Il Paradiso delle Signore, vedremo Cosimo sollevato dopo la paura di aver perso anche la fiducia della moglie, oltre che buona parte del suo capitale.

Gabriella ha capito che Cosimo le ha tenuto nascosta la verità sulla sorte della fabbrica per paura e lo ha rassicurato. Supereranno anche questo insieme, come si sono promessi all'altare nel giorno più bello della loro vita.

La coppia si giura così amore eterno e, con un po' di sana ironia, fa buon viso a cattivo gioco.

Marta rivela cosa è successo con Dante a New York, spoiler Il Paradiso delle Signore

La settimana di programmazione si chiude con il botto e darà inizio a trame assolutamente imperdibili. Finalmente, Marta si deciderà a raccontare che cosa è accaduto tra lei e Dante Romagnoli.

La signora Conti non sceglierà di confidarsi con Vittorio (che, dal canto suo, non ma mai confessato di averla tradita con Beatrice durante la sua assenza) bensì con la zia Adelaide.

Come svelano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore relative alla puntata che andrà in onda su Rai 1 in prima Tv assoluta venerdì 26 marzo 2021, Adelaide riceverà una lettera alla villa. La contessa verrà così a sapere tutti i dettagli del rapporto tra la nipote e Dante, restandone spiazzata.