La diciassettesima stagione di Grey's Anatomy, in soli sette episodi, ha proposto una quantità enorme di colpi di scena. Dopo l'inaspettato ritorno di Derek Shepherd e George O'Malley, i telespettatori sono stati sconvolti dalla tragica morte di Andrew DeLuca e dalla futura partecipazione di Sarah Drew. Quelli appena citati, tuttavia, non sono gli unici avvenimenti che sorprenderanno i fan.

Anticipazioni Grey's Anatomy 17, la sceneggiatrice annuncia l'arrivo di episodi sconvolgenti

Intercettata da Entertainment Weekly a poche ore dalla messa in onda di Grey's Anatomy 17x08, prevista per questa notte sulla ABC, Krista Vernoff ha assicurato che i prossimi episodi del medical drama lasceranno letteralmente a bocca aperta i numerosissimi telespettatori della serie.

Pur non rivelando ulteriori particolari, la showrunner ha infatti dichiarato quanto segue: "Ci sono diversi episodi in arrivo che penso lasceranno a bocca aperta i nostri fan. Sia positivamente, sia in ogni modo con cui possa essere interpretata questa frase".

Krista Vernoff confessa: 'Scrivere le scene della spiaggia è stato catartico'

Se è già stato confermato che nell'ottavo episodio di Grey's Anatomy 17 Derek Shepherd riapparirà sulla famosa "spiaggia dei sogni", le trame sorprendenti annunciate da Krista Vernoff saranno, ancora una volta, legate al precario stato di salute di Meredith Grey. La sceneggiatrice ha infatti confessato di aver personalmente scritto la sceneggiatura di questi episodi e di aver provato una sensazione di sollievo nel farlo.

Ecco, infatti, le parole che l'erede di Shonda Rhimes ha rilasciato durante l'intervista: "Ho scritto tutte le scene sulla spiaggia. Questo è quello che ho fatto in questa stagione. Mi sono seduta e ho scritto tutte le scene sulla spiaggia come una commedia. E la adoro, è stato catartico per me. Adoro la commedia.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Adoro la spiaggia perché sembra potente e bella."

La stagione 17 di Grey's Anatomy è stata scritta 'come se fosse l'ultima'

Infine Krista Vernoff, confermando di non conoscere il futuro di Grey's Anatomy dopo la stagione 17, ha ammesso di aver strutturato la trama come se quelli attualmente in onda fossero gli episodi conclusivi dell'intero medical drama.

Il prolungato silenzio di Ellen Pompeo circa il rinnovo contrattuale, in scadenza al termine dell'edizione televisiva 2020/2021, ha infatti spinto la showrunner a elaborare due trame alternative che ben si adatterebbero ad ogni possibile decisione. Una situazione che la donna, concludendo la sua intervista, ha così descritto: "Fin dall'inizio, abbiamo costruito questa stagione come se fosse l'ultima. Ancora non so se sarà effettivamente così, ma il motivo per cui dite 'Oh mio Dio' dopo ogni episodio è che ci siamo avvicinati a questa edizione con una certa riverenza".