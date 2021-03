Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore potrebbero riservare degli intrecci sentimentali inaspettati. L'uso del condizionale é d'obbligo poiché non ci sono anticipazioni ufficiali rilasciate dalla Rai, ma alcuni spoiler e qualche indizio su Instagram postato dall'attore Luca Bastianello potrebbe aprire la strada all'interessante ipotesi di una connessione tra Marta e la new entry Dante Romagnoli. Secondo le anticipazioni diffuse sul web, quest'ultimo diventerà un personaggio regular della soap a partire dal 15 marzo. Introdotto come cugino di Fiorenza Gramini, si scoprirà che l'uomo viene da New York e questa città fa subito pensare alla figlia di Umberto, rientrata da poco - e anche improvvisamente - dalla città statunitense.

Ma, oltre a questa coincidenza, anche qualche altro elemento potrebbe avvalorare l'ipotesi di una relazione tra i due personaggi.

La new entry de Il Paradiso delle signore viene da New York

Dopo Gloria Moreau, un altro personaggio si appresta a fare il suo ingresso ne Il Paradiso delle signore. Si tratta di Dante Romagnoli, il cugino della vicepresidentessa del Circolo Fiorenza Gramini. Nel corso delle puntate si apprenderà che viene da New York e il primo pensiero potrebbe andare immediatamente a Marta, tornata improvvisamente dalla città statunitense e al centro di un mistero legato ad un'ambigua telefonata ricevuta poco dopo il rientro.

Come i telespettatori hanno visto, alla fine della puntata numero 90, la giovane Guarnieri ha risposto al telefono e, con un misto di stupore e fastidio, ha pronunciato delle frasi che hanno fatto sospettare una liaison clandestina.

Dalle sue parole ("Scusa, come hai fatto ad avere il mio numero?! Si lo so, ho sbagliato ad andare via così. Non volevo ferirti") si è capito che tra Marta e l'interlocutore c'è un rapporto di affetto e lei lo ha lasciato a New York senza una spiegazione.

Il personaggio di Dante Romagnoli ne Il Paradiso delle signore: un post Ig proverebbe il legame con Marta

L'indizio di New York é importante, perché sembra scontato che gli autori l'abbiano inserito di proposito per far insospettire il pubblico. Tuttavia, si potrebbe sorvolare su questo elemento, pensando che si tratti di una coincidenza e in virtù del fatto che New York non è proprio la Vigàta di Montalbano.

In questo caso potrebbe essere significativo un post del 6 marzo pubblicato su Instagram dall'attore Luca Bastianello, l'interprete di Dante Romagnoli. Nella foto postata si vede molto bene il volto dell'attore ripreso in una scena de Il Paradiso delle signore (lo prova il look e la pellicola con l'indicazione dello 'shutter' che riguarda l'esposizione alla luce durante le riprese). Il personaggio sta parlando con una donna che non viene mostrata in viso ma, dal punto in cui viene ripresa, sembra Gloria Radulescu (Marta). Inoltre, Bastianello commenta la foto con il sonetto "Benedetto sia ’l giorno, e ’l mese, e l ’anno" tratto dal Canzoniere di Petrarca e l'unica persona taggata è proprio l'attrice. Il post riporta dei versi d'amore e i tag sono palesemente riferiti al personaggio di Dante, a Marta e al legame tra due persone.