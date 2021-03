Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore svelano l'arrivo di nuovi personaggi che daranno vita a inedite e intricate storyline. Una delle new entry ha già fatto la sua apparizione nella puntata 94 della soap: Gloria Moreau. Nella puntata 96 la donna, che potremmo definire misteriosa e affascinante, diventa la capocommessa del Paradiso. Da qui in poi iniziano a emergere piccoli indizi che ci dicono qualcosa in più sul personaggio, come il fatto che sia stata adottata e che potrebbe essere imparentata con Ernesta e Stefania.

Gloria potrebbe essere la madre di Stefania: gli indizi nelle puntate 94 e 95 de Il Paradiso delle signore

Gloria Moreau è apparsa ne Il Paradiso delle signore nella puntata 94. La scena che la vede protagonista mostra la donna mentre entra nel grande magazzino e, con fare guardingo, si avvicina alla Venere Stefania e le chiede in francese qualcosa che la ragazza, ignorando la lingua, non comprende. Nella puntata 95 fa un colloquio con Vittorio e Beatrice per il posto di capocommessa e alla fine della puntata la donna misteriosa riceve una chiamata dall’estero e dice al suo interlocutore: "Tutto é andato secondo i piani. Le informazioni che mi ha dato erano corrette".

È evidente che la signora Moreau cerchi qualcuno che si trova al Paradiso e adesso, aggiunge: "Non ho intenzione di lasciarla mai più".

La sua voce e l'espressione del viso sono velate da una certa emozione. Di chi sta parlando? Potrebbe trattarsi di una Venere e la più probabile sembra Stefania, la prima a cui si é avvicinata e, soprattutto, l'unica che non ha una madre.

Qualche dettaglio sulla vita di Gloria Moreau nelle puntate 96 e 97 de Il Paradiso delle signore

Nella puntata 96 de Il Paradiso delle signore Gloria inizia il suo lavoro e si fa benvolere dalle commesse.

Nell'ultima scena in cui appare, apprendiamo che é una persona ricca, perché si fa portare da un taxi al Grand Hotel, anche se finge di alloggiare in un convitto. Nella puntata 97 la donna si trova a parlare con Beatrice della famiglia e dei figli quando vede una foto di Pietro e Serena. La capocommessa rivela alla contabile di non aver ricevuto alcun affetto nell'infanzia fino a quando non é stata adottata dalla sua matrigna per la quale iniziò a lavorare da ragazzina e che recentemente é venuta a mancare.

Da questa scena capiamo che per qualche tempo la donna ha sofferto per la mancanza di una madre. Il personaggio di Gloria Moreau non appare come una persona alla ricerca di vendetta, ma é evidente che voglia risolvere una questione in sospeso che appartiene al suo passato.

Nella puntata 99 de Il Paradiso delle signore Gloria non si fa vedere da zia Ernesta

Nella puntata 99 de Il Paradiso delle signore Gloria chiede a Stefania di occuparsi di alcune faccende, ma la ragazza le chiede un minuto per salutare la zia appena entrata nel negozio. La signora Ernesta si trova lì per consegnare a Federico un vestito stirato e scambia qualche parola con la nipote. La donna vorrebbe conoscere la nuova capocommessa, ma quest'ultima le guarda da lontano e trova un modo per non essere vista dalla donna.

Perché Gloria si nasconde dalla zia Ernesta? Probabilmente perché le due si conoscono. Forse la signora Moreau conosce bene la famiglia di Stefania e custodisce un segreto che potrebbe essere rivelato presto anche al pubblico.