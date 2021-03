I Maneskin sono i vincitori dell'edizione 2021 del festival di Sanremo. Il vocalist Damiano David ha postato un video su Instagram. Visibilmente commosso, il frontman dei Maneskin ha voluto dimostrare il suo affetto ai fan che hanno sostenuto lui e la sua band fino a questo momento: "Ciao amici, grazie, abbiamo cambiato proprio le regole". Con il trionfo al 71esimo festival della canzone italiana, i Maneskin si sono presi la rivincita sulla loro partecipazione a X-Factor 2017. Il brano proposto sul palco dell'Ariston è stato "Zitti e buoni".

Al secondo posto si sono piazzati Fedez e Francesca Michielin con "Chiamami per nome".

Terza posizione guadagnata da Ermal Meta con "Un milione di cose da dirti". A condurre il festival quest'anno Amadeus assieme a Rosario Fiorello. Tornando ai Maneskin, al momento della loro proclamazione come vincitori del festival, la bassista Victoria De Angelis si è lasciata scappare diverse parolacce, per la forte emozione. Un insieme di parole volgari, che ha lasciato tanto sorpreso quanto divertito Fiorello, tanto da far notare la cosa ad Amadeus. A quel punto, lo showman siciliano ha stuzzicato Victoria invitandola (per scherzo) a continuare col turpiloquio.

Sanremo 2021: Damiano commosso

Dopo essere stato proclamato vincitore assieme agli altri membri della band, Damiano si è messo a piangere di gioia. Durante i festeggiamenti, l'artista ha raccomandato più volte ai suoi compagni di fare attenzione al premio a loro consegnato, per paura che lo facessero cadere.

Nato a Roma, Damiano David è il leader dei Maneskin. Dopo aver abbandonato gli studi (frequentava il classico), il giovanissimo cantante ha fondato la band assieme a Thomas Raggi, Ethan Torchio e Victoria De Angelis. I Maneskin si sono fatti conoscere nel corso dell'edizione 2017 di X-Factor raggiungendo la seconda posizione.

Il primo gruppo rock a vincere il festival

Amadeus ha sottolineato come i Maneskin siano stati il primo gruppo rock a vincere un'edizione del festival di Sanremo. Un'edizione "speciale" quella 2021, a causa della pandemia da coronavirus, che non ha concesso la presenza del pubblico all'interno dell'Ariston. Tuttavia, per ravvivare il contesto, sulle sedie degli spettatori sono stati posti palloncini raffiguranti delle faccine simili e delle emoji.

Tra gli artisti non in gara da menzionare il cantante Achille Lauro, che ha proposto in ogni puntata un suo "quadro" personale nel corso delle sue esibizioni: da Mina a Penelope.

Una notte all'insegna dei tweet

Per festeggiare la loro vittoria a Sanremo 2021, i Maneskin hanno postato su Twitter per un'intera notte. Tra i vari tweet, uno in particolare è rivolto a un non meglio specificato "prof" che un tempo avrebbe detto loro di stare "zitti e buoni". Numerosi i commenti, anche un po' polemici, come il seguente: "Io dico che avete vinto solo ed esclusivamente per i voti dei teenager e delle ragazzine invaghite di Damiano per me e per molti altri il vincitore è Ermal Meta" oppure: "Mah....... questi giri qui sono tutti simili... Si potrebbe trovarne anche nel rock Usa".