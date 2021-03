Continua l'appuntamento settimanale con la soap italiana Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni delle nuove puntate che andranno onda nella settimana dall'8 al 12 marzo 2021 rivelano che la collezione ispirata alla moda londinese subirà delle critiche. Per questo motivo la clientela del grande magazzino inizierà a calare così come le vendite. L'attezione sarà focalizzata sul Mantovano che arriverà al punto di minacciare Marcello, in presenza di Salvo, di incendiare la Caffetteria. Giuseppe, per non far trascorrere le notti a Salvatore nel locale, troverà un amico che farà da guardia. Intanto Marcello penserà di coinvolgere un ex amico di Sergio Castrese per mettere con le spalle al muro il delinquente.

Il giovane Barbieri penserà di cogliere il Mantovano mentre compierà un furto al Circolo per poterlo fare arrestare. Il piano di Marcello rischierà di sfumare: Vinicio si prenderà gioco di Marcello e tenterà di commettere il furto ma incontrerà Dante Romagnoli, che potrebbe ribaltare la situazione.

Agnese lascia il signor Ferraris

Le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, in onda da lunedì 8 a venerdì 12 marzo 2021, rivelano nel dettaglio che dopo il cambiamento radicale di Giuseppe Amato, Agnese prenderà la decisione di salvare il suo matrimonio e porre fine alla storia segreta con il signor Ferraris. Il capo magazziniere non prenderà bene la notizia, sarà molto triste e sentirà la mancanza della sua amata. Al Paradiso intanto lo staff sarà in fermento per la nuova collezione realizzata da Gabriella.

Essendo una collezione innovativa, che uscirà dagli schemi, non mancheranno delle contrarietà. A fare ingresso al grande magazzino sarà Maria Grazia Vettorazzo che non perderà l'occasione di criticare l'abito "british", definendolo troppo corto. Nel frattempo il Mantovano metterà nuovamente con le spalle al muro Marcello: davanti a Salvatore inizierà a minacciare il giovane Barbieri di dare fuoco al locale.

Marcello sarà disperato e consiglierà a Ludovica di lasciare Milano e partire per Parigi. Il giovane Amato, dopo aver ascoltato le minacce di Sergio Castrese, prenderà la decisione di dormire in Caffetteria mentre la Brancia deciderà di non lasciare la città. Intanto Giuseppe troverà un amico che potrà fare da guardia nel locale del figlio durante la notte.

Vittorio riceve un telegramma da Marta

Nelle nuove puntate del il Paradiso delle Signore, Marcello studierà un piano per incastrare una volta per tutte Sergio Castrese. Il giovane Barbieri penserà di beccare il Mantovano durante un furto al Circolo, a seguito di una raccolta fondi. In questo modo potrà essere denunciato e non potrà più ricattare sia Marcello che Ludovica. A quel punto il giovane Barbieri si darà da fare per preparare il piano e si rivolgerà a Vinicio, un ex conoscente dell'uomo della malavita. Purtroppo al Paradiso la collezione di Gabriella subirà delle critiche, le vendite inizieranno a calare e i clienti diminuiranno parecchio. Vittorio sarà desolato ma grazie al telegramma di Marta, troverà la giusta carica per portare avanti la sua campagna pubblicitaria.

Intanto il piano del giovane Barbieri, che gli permetterà di incastrare il Mantovano, rischierà di fallire: Vinicio tradirà Marcello. Il delinquente proverà a rubare al Circolo e fuggire. Per strada però incontrerà un impedimento di nome Dante Romagnoli.