Marta Richeldi, interprete di Silvia Cattaneo nel Paradiso delle signore, ha rilasciato un'intervista a TV Soap in cui ha parlato dell'addio del suo personaggio all'interno della soap opera. In questi giorni, infatti, i telespettatori hanno assistito alla partenza di Silvia, la quale ha deciso di lasciare Milano per trasferirsi a Parigi da sua figlia Nicoletta.

L'attrice ha raccontato come siano stati gli ultimi momenti vissuti sul set ed ha ammesso che tutti fossero molto emozionati e commossi. La donna, inoltre, ha palesato di essere molto fiera del personaggio che ha interpretato.

Com'è stato girare l'ultima scena di Silvia sul set del Paradiso delle signore

Nel corso di un'intervista, Marta Richeldi ha svelato come siano stati gli ultimi momenti vissuti sul set del Paradiso delle signore. A tal proposito, ha rivelato: "Nell'ultima scena tra me e Giorgio c'era grande emozione". In seguito ha aggiunto: "Io sono arrivata che ero già veramente commossa per questo addio vero". Ad ogni modo, secondo il punto di vista dell'attrice, quello è stato l'epilogo più consono per il suo personaggio. Per tale ragione ha spiegato: "L'ho vissuto come un finale perfetto". Tuttavia, la protagonista dell'intervista non ha potuto fare a meno di palesare un briciolo di rammarico per la piega che ha preso la sceneggiatura. In particolare, dopo la partenza di Luciano e Clelia, molti fan si aspettavano una rinascita per la signora Cattaneo.

Le scene cambiate da Silvia e Luciano

Anche Marta ha detto che, come attrice, avrebbe molto apprezzato se questo fosse avvenuto. Malgrado ciò, non ha chiuso tutte le porte, ma ha lasciato aperto uno spiraglio: "Non sappiamo ancora nulla, perché no?" Nel corso del dialogo con la giornalista, poi, Richeldi ha spiegato che lei e Giorgio Lupano, che nella soap opera interpreta Luciano Cattaneo, si sono spesso divertiti a cambiare alcune scene.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Nello specifico, i loro ultimi momenti vissuti sotto lo stesso tetto avrebbero dovuto assumere una connotazione drammatica. Entrambi gli attori, invece, hanno deciso di stemperare la tensione introducendo un pizzico di quotidianità nei loro dialoghi.

Marta Richeldi fiera di Silvia

Per quanto riguarda il suo futuro, invece, Marta è stata alquanto vaga, pertanto, non si sa se possa tornare nel Paradiso delle signore oppure no.

Ad ogni modo, la donna ci ha tenuto a ringraziare tutti i fan che hanno imparato ad apprezzare il suo personaggio. Inizialmente, infatti, in molti l'hanno criticata per il suo essere troppo ambiziosa e un po' egoista. Poco per volta, però, è venuta fuori la sua vera natura riuscendo ad entrare nel cuore dei telespettatori.