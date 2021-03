Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni delle prossime puntate in onda su Rai 1 per questo 2021 rivelano che ci saranno ancora diversi colpi di scena legati al caso della contessa Adelaide e del suo ormai ex marito Achille Ravasi, di cui si sono perse le tracce. Che fine ha fatto l'uomo e come mai non è più tornato a Milano con la donna? È questa la domanda che si pongono i tantissimi fan della soap opera e che potrebbe trovare risposta nel corso delle prossime settimane.

Anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 2021: Adelaide farà chiarezza su Achille

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di questo fine 2021, rivelano che per Adelaide arriverà il momento della resa dei conti finale.

La contessa, infatti, non ha detto tutta la verità sul conto di Ravasi e in seguito al suo ritorno a Milano, ha sempre preferito non parlare dell'uomo.

Ma per quale motivo? Blasting News può svelare in anteprima che ci sono dei "segreti" che ha contesa condivide con Umberto Guarnieri e che hanno a che fare con la sparizione nel nulla di Achille.

Non si esclude che alla base possano esserci dei motivi economici e anche dei loschi piani che fino a questo momento sono stati taciuti da Adelaide, ma nel finale di stagione de Il Paradiso delle signore 5, dovrà assumersi le sue responsabilità.

Umberto e Adelaide complici del mistero su Achille Ravasi

Umberto, che per tutto questo tempo non ha tradito la parola data ad Adelaide, dovrà anche lui fare chiarezza sul mistero che ruota intorno all'ex marito della contessa.

Una cosa è certa: non è previsto il ritorno di Achille Ravasi nel cast de Il Paradiso delle signore.

Il personaggio interpretato da Roberto Alpi, non tornerà sul set per girare delle nuove scene ma non si esclude che possa rimettere piede nel cast della soap opera pomeridiana di Rai 1 per qualche episodio della sesta stagione, in onda a partire da settembre 2021.

E poi ancora le trame de Il Paradiso delle signore rivelano che Adelaide sarà protagonista anche di un nuovo intreccio che la vedrà coinvolta con Dante Romagnoli, una delle new entry del finale di stagione della quinta serie, destinato a provocare non pochi malumori e accesi contrasti tra i vari personaggi.

Marta e Vittorio, amore in crisi: trame Il Paradiso delle signore del 2021

Occhi puntati anche su Marta, perché gli spoiler della seguitissima soap opera pomeridiana di Rai 1, rivelano che anche la nipote della contessa sarà chiamata a dire tutta la verità a suo marito Vittorio, su quanto è accaduto durante il suo soggiorno negli Stati Uniti d'America.

Marta, infatti, si è lasciata andare proprio con la new entry Dante Romagnoli ed è proprio questo il motivo che ha spinto l'uomo a rimettere piede a Milano, con la speranza di poter chiarirsi con la moglie di Conti.