Drammatici colpi di scena caratterizzeranno il finale di stagione de Il Segreto, la soap opera amatissima delle reti Mediaset. Le trame provenienti dalla Spagna svelano che Begona e Rosa Solozabal uniranno le forze contro Manuela Sanchez. In dettaglio, madre e figlia decideranno di uccidere la domestica soffocandola con un cuscino.

Il segreto: Begona spinge Manuela giù dalle scale

Le anticipazioni de Il segreto riguardanti le nuove puntate che saranno in onda a breve in televisione raccontano che Begona dimostrerà di non essere per niente guarita dai suoi problemi psichiatrici. La moglie di Ignacio, infatti, avrà solo un obbietto ovvero quello di eliminare per sempre la loro domestica Manuela in quanto innamorata del consorte e desiderosa di prendere il suo posto accanto alle loro tre figlie.

Una convinzione, che porterà la signora Solozabal a compiere un atto scellerato. La donna, infatti, spingerà la Sanchez giù dalle scale della Villa al termine di una violenta discussione. Poi, deciderà di non chiamare i soccorsi in quanto sicura di averla eliminata per sempre.

Fortunatamente Marta scoprirà che Manuela è soltanto svenuta per il tragico incidente, tanto da allertare immediatamente il dottor Clemente.

La famiglia Solozabal colpita dalla tragedia

Nelle prossime puntate dello sceneggiato iberico trasmesse a breve su Canale 5, tutta la famiglia Solozabal rimarrà molto colpita dalla tragedia, augurandosi che Manuela si possa riprendere. Inoltre crederanno che si sia trattato di una caduta accidentale per colpa degli svenimenti che aveva accusato nei giorni precedenti.

Ignacio, intanto, si prenderà a cuore la salute della sua fedele domestica, tanto da pretendere che Marta, Rosa e Carolina facciano dei turni per non lasciarla mai da sola.

La moglie di Ignacio vuole che Rosa la aiuti a uccidere la domestica

Dall'altro canto, Begona continuerà a tramare alle spalle della Sanchez, prima che si risvegli. La moglie di Ignacio, infatti, convocherà Rosa in salotto dove le rammenterà di lottare con le unghie e con i denti per i suoi desideri ad ogni costo.

Poi, la signora Solozabal in preda ad una crisi farà presente alla secondogenita che Manuela rappresenta un pericolo per il suo matrimonio. Per questo motivo, Begona convincerà Rosa ad aiutarla ad uccidere la povera domestica, soffocandola con un cuscino durante il suo turno di sorveglianza.

Purtroppo, la sorella di Marta non opporrà resistenza, dimostrando di essere completamente devota alla madre.

Fortunatamente il piano non avrà l'esito sperato da madre e figlia. Manuela riprenderà conoscenza al termine del turno con Marta, bloccando così il piano omicida delle due donne.