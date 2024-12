Le trame delle puntate già andate in onda in Spagna de La Promessa, che saranno trasmesse nelle prossime settimane su Rete 4, rivelano che Martina tenterà di impedire a Curro di arruolarsi nell'esercito, temendo per la sua vita in guerra. Tuttavia, le suppliche non avranno il risultato sperato, dato che il barone annuncerà all'ex fidanzata di aver preso la sua decisione. Curro, infatti, vorrà prendere le distanze da Martina per riflettere sul futuro della loro relazione.

Curro vuole arruolarsi nell'esercito per prendere le distanze da Martina

Curro rimprovererà Martina perché sta sabotando la nascente storia d'amore tra Ignacio e Margarita.

Cercherà di convincerla a non intromettersi con la scusa della recente morte del padre Fernando. Tuttavia, ogni tentativo si rivelerà inutile e così Curro confesserà a Jana che i sentimenti che nutre per Martina non sono più quelli di una volta. Curro deciderà di arruolarsi nell'esercito come volontario nella Prima guerra mondiale. Il giovane sentirà il bisogno di prendere le distanze da Martina per capire cosa fare della loro relazione. Cruz e Lorenzo si rallegreranno per la partenza del barone, augurandosi che possa morire durante il conflitto. Alonso, invece, sarà di parere opposto: temerà che suo nipote non torni più a casa.

Martina supplica Curro di non partire

Il marchese inviterà più volte Curro a cambiare idea in merito alla partenza per la guerra.

Tuttavia, l'uomo dovrà fare i conti con la fiera volontà del nipote, che gli prometterà massima attenzione per non dargli un altro dolore in seguito al decesso del primogenito Tomas. Un confronto che farà scoppiare il ragazzo in lacrime, certo che Alonso lo ami come un padre.

Martina, invece, non si rassegnerà all'idea che Curro stia per partire per la Prima guerra mondiale.

Preoccupata, supplicherà l'ex fidanzato di ripensarci, offrendosi disposta a recarsi a New York per dargli tutto lo spazio di cui ha bisogno. Curro non si farà convincere dalle parole di Martina, sottolineando che sta dicendo tutte queste cose non perché tenga a lui, ma semplicemente perché non vuole che parta per la guerra.

Nelle ultime puntate

Nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a dicembre su Rete 4, Curro si è sentito in colpa per aver reso triste Alonso, facendogli ricordare la sua passata storia d'amore con Dolores. Il barone ha informato della cosa Jana e insieme hanno organizzato un piano per far tornare il sorriso al marchese o almeno distrarlo dai suoi cupi pensieri.

Jimena, invece, ha dimostrato di non avere intenzione di gettare la spugna con Manuel, che le ha detto che il loro matrimonio è terminato. La duchessa ha chiesto aiuto ai marchesi, che, nonostante un'iniziale indecisione, hanno acconsentito ad aiutarla