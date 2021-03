Per i concorrenti del Grande Fratello Vip, dopo la finalissima di ieri sera, è giunto il momento di tornare alla loro vita di tutti i giorni. Per le coppie che si sono formate quest'anno, tra cui quella formata da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, questo sarà il momento per mettere alla prova il loro sentimento e capire se sono fatti davvero per stare insieme oppure no. In queste ore, l'attrice siciliana ha postato dei nuovi filmati sul suo profilo ufficiale Instagram, dove non si fatta problemi a "bacchettare" il suo fidanzato, reo di prenderla in giro frequentemente.

Rosalinda bacchetta il fidanzato Andrea Zenga perché la prende in giro sui social

Nel dettaglio, Rosalinda sui social ha chiesto aiuto alle tantissime persone che la seguono, facendo presente loro di essere alle prese con le sue prese in giro perché a quanto pare, l'attrice siciliana non sarebbe molto esperta e manuale con lo smartphone.

"Io ho deciso di mollare Andrea, velo dico pubblicamente, perché mi prende sempre in giro che dice che non so usare il cellulare" ha detto ironicamente Rosalinda parlando ai fan che la seguono su Instagram.

"Si prende gioco di me, fa un sacco di stories dove mi prende per il cu... Ditegli qualcosa, sennò lo mollo" ha ribattuto ancora Rosalinda mentre Zenga ascoltava il suo sfogo social.

Andrea sbotta con Rosalinda: 'Neanche il caffè mi hai fatto prendere'

Immediata la reazione di Andrea che ha prontamente ribattuto agli "attacchi" della sua fidanzata ed ha sottolineato il fatto che questa mattina le avrebbe messo ansia addosso perché dovevano arrivare in orario a prendere il treno.

"Neanche il caffè mi hai fatto prendere" ha ammesso Andrea parlando con la sua fidanzata.

Insomma sembrerebbe proprio che terminata l'avventura con il GF Vip, Andrea e Rosalinda si stiano conoscendo decisamente meglio e giorno dopo giorno imparano qualcosa in più l'uno dell'altro.

La dedica d'amore di Rosalinda per Andrea dopo la finale del GF Vip

Sempre sui social, poi, Rosalinda si è lasciata andare ad una nuova dedica d'amore per il suo amato Andrea che ha saputo far breccia nel suo cuore.

L'ex protagonista del reality show condotto da Alfonso Signorini ha postato una foto di Andrea in versione "distratto" in treno, con la canzone "Oggi sono io" di Alex Britti in sottofondo.

E così, i due protagonisti di questa edizione del GF Vip, sono pronti a tornare di nuovo a Milano che sarà la culla del loro amore.

A Milano, questo pomeriggio, è rientrata anche Dayane Mello che con Rosalinda ha stretto un rapporto di amicizia molto intenso in casa, seppur tra alti e bassi. Le due si chiariranno definitivamente? Lo scopriremo nelle prossime settimane.