Nella terza puntata dell'Isola dei Famosi, Akash Kumar è risultato essere colui che ha dovuto abbandonare il gioco e lasciare l'Honduras per far ritorno in Italia. Il modello di origini indiane non ha accettato di rimanere su Parasite Island per cercare di tornare di nuovo in auge e rimettersi in pista nel reality. Akash non ha voluto accettare nemmeno i consigli di Ilary Balsi e dei suoi opinionisti, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una volta riacceso il telefono, il modello si è scagliato senza mezzi termini proprio contro questi ultimi due. "Morti di fame", è stata questa una delle frasi con cui l'ex naufrago si è rivolto a Zorzi e a Lamborghini.

L'attacco di Akash a Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini

Akash Kumar, una volta avuta la possibilità di utilizzare il proprio telefono cellulare, non ha perso certamente tempo e ha pubblicato una serie di Stories su Instagram che hanno fatto senza dubbio molto scalpore. In mezzo a tante immagini di sfilate e a qualche video, il modello ha inserito anche diverse frasi inequivocabili, tra le quali: "La differenza tra un genio e uno stupido è che il genio ha dei limiti". La Storia presente sul social era caratterizzata anche da alcuni attacchi circostanziati e molto diretti nei confronti dei due opinionisti Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, espressioni e frasi poi cancellate abbastanza in fretta dal modello di origini indiane.

"Sono morti di fame che hanno bisogno di notorietà", "Tommaso Zorzi due anni fa nessuno sapeva chi fosse", "È venuto fuori tramite i social dicendo genitore 1 e genitore 2", sono state questi alcune delle accuse che Akash Kumar ha pensato di rivolgere all'opinionista dell'Isola dei Famosi e fresco vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip.

C'è da ricordare che l'ex concorrente del Reality Show condotto da Ilary Blasi, non aveva preso per niente bene alcune domande di Tommaso Zorzi, relativamente all'utilizzo di nomi sempre diversi nelle trasmissioni alle quali lo stesso aveva partecipato. Sorte più o meno analoga è toccata ad un'altra opinionista dell'Isola, vale a dire Elettra Lamborghini.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

"Sai quanti cereali sottomarca ti devi mangiare prima di avere tutte le campagne di Vogue che ho fatto io?", "Ho fatto più campagne io che tu dischi su Spotify", sono state queste alcune frasi pronunciate dal modello nei confronti di Elettra, rea di aver apostrofato il comportamento di Akash con un'inequivocabile chiosa finale che non lasciava spazio a grandi interpretazioni: "Salutame a soreta".

La cosa non è sfuggita all'ex naufrago che ha risposto per le rime a questa provocazione della cantante.