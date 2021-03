Akash Kumar risulta essere il concorrente più chiacchierato dell'Isola dei Famosi. In queste ore, sul web è comparsa una vecchia intervista del modello in cui parlava male del reality show di Canale 5. Il diretto interessato aveva spiegato di essere stato chiamato dagli autori per un provino, ma di avere prontamente rifiutato perché in quel tipo di programmi andrebbe avanti solo chi fa più trash.

Le parole del naufrago

Lo scorso 15 marzo su Canale 5 ha preso il via la 15^ edizione dell'Isola dei Famosi. Nonostante oggi Akash Kumar sia un naufrago, in passato aveva spiegato di non voler partecipare ad un programma simile.

In un'intervista rilasciata al fotografo Stefano Guindani il 25 aprile del 2020, il modello aveva spiegato di avere ricevuto una proposta per approdare in Honduras in qualità di naufrago: "Non voglio buttarmi più in quella vetrina, perché tutto trash". Il giovane si era detto convinto che in quel tipo di reality show, andrebbe avanti il concorrente che fa più trash. Ma non solo, il diretto interessato aveva spiegato di non volere partecipare ad una determinata categoria di programmi, perché sicuro di avere un certo potenziale.

Nell'intervista Akash aveva confidato di volere fare altre cose nella sua vita per un motivo ben preciso: "Loro cercano quel caso di gossip che non esiste e non fa per me..."

La frecciatina a Ballando con le Stelle

In occasione dell'intervista rilasciata a Stefano Guindani, Akash Kumar aveva tirato in ballo anche la partecipazione a Ballando con le Stelle.

Senza peli sulla lingua il giovane aveva affermato: "Gli autori a volte mi provocavano proprio". Dopo avere parlato di un Akash troppo ingenuo, il diretto interessato aveva raccontato un aneddoto legato al dietro quinte.

Kumar aveva spiegato che Cesare Bocci all'epoca lo mise in guardia: "Mi disse che questa è televisione, non è moda, qua è tutto creato, è illusione ottica".

Prima di concludere l'intervista il modello dagli "occhi di ghiaccio" aveva ribadito il suo affetto e la sua stima verso Milly Carlucci. Al tempo stesso, però, aveva lanciato una stoccata agli autori del dance show di Rai1: "Certe volte gli autori creano quello che vogliono".

Kumar e Melillo in nomination

Terminata la seconda puntata dell'Isola dei Famosi, sono finiti in nomination Akash Kumar e Angela Melillo.

Lunedì 22 marzo, uno dei due naufraghi dovrà abbandonare il programma. Tuttavia, il concorrente eliminato avrà la possibilità di decidere se rimanere sulla Parasite Island oppure lasciare in modo definitivo il gioco.

Al momento il Visconte Guglielmotti è il primo ad essere finito sulla Parasite dopo l'eliminazione e ad avere chiesto di non proseguire il reality show.