Akash Kumar risulta essere il concorrente più chiacchierato dell'Isola dei Famosi. Dopo il battibecco avvenuto nella seconda puntata del reality show con Tommaso Zorzi, questa volta a puntare il dito contro il naufrago è Nicolò Ferrari. Il giovane in una serie di Instagram Stories ha riferito di essere stato criticato dal modello, perché in passato ha partecipato a Uomini e donne.

La stoccata dell'ex corteggiatore di U&D

Tramite una serie di Instagram Stories, Nicolò Ferrari ha esordito: "Oggi parliamo di Andrea Pablo Romero Akash Kumar de la Fuentes. Ha più nomi che neuroni". Successivamente, il giovane ha spiegato di avere avuto in passato uno scambio di battute poco carine con il modello indiano, solamente perché ha partecipato a Uomini e Donne.

Ferrari ha spiegato che Akash sui social avrebbe 'massacrato' tutte le persone che non lo conoscevano: "Nessuno sa chi sei". Inoltre, ha riferito che lo scontro è nato perché Nicolò aveva invitato il modello a volare basso. Stando alla versione fornita dall'ex corteggiatore di Nilufar Addati, Kumar pretendeva di essere riconosciuto sui social poiché è un modello internazionale.

In un secondo momento, Nicolò ha precisato di non rinnegare il percorso svolto a Uomini e Donne: "Ho corteggiato, quindi? Se io non ho fatto niente, lui che ha fatto?. Dal momento che l'attuale naufrago dell'Isola dei Famosi non ha vinto né il premio Pulitzer né un premio Nobel per l'intelligenza non dovrebbe criticare gli altri".

'Lui si è schiarito gli occhi con la candeggina'

In un'altra stories, Nicolò Ferrari ha spiegato ai suoi follower di avere ricevuto alcuni messaggi privati dal modello. Mentre fino ad oggi l'ex corteggiatore di Uomini e Donne aveva preferito non aprirli, ora ha deciso di leggere cosa gli aveva scritto Akash Kumar.

Il giovane ha spiegato di essere rimasto stupito per quello che c'era scritto nei direct.

Ferrari è tornato a puntare il dito contro il modello per l'utilizzo di vari nomi nei programmi televisivi: "Tu hai fatto Temptation Island con un altro nome". Con ironia, Ferrari ha aggiunto che Kumar avrebbe fatto numerose campagne con il brand Vogue solamente perché i modelli non devono parlare durante i book fotografici o nelle sfilate in passerella.

Nicolò Ferrari ha precisato di non avere mai sostenuto un provino per approdare in Honduras come naufrago.

Infine, ha lanciato un'ulteriore stoccata al modello indiano: "Lui si è schiarito gli occhi con la candeggina". In merito a quest'ultimo punto anche Giacomo Urtis, in qualità di chirurgo estetico, ha sostenuto che Akash Kumar si sia sottoposto ad un delicato intervento agli occhi che in Europa non è permesso.