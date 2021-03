La nuova edizione dell'Isola dei famosi, condotta da Ilary Blasi, ha fatto il suo ingresso nel palinsesto di Canale 5 lunedì 15 marzo. Nonostante l'avventura dei naufraghi sia iniziata da sole poche ore, sui social network, è già possibile leggere discussioni e pettegolezzi.

In particolare, Deianira Marzano ha pubblicato un post su Akash, con accuse pesanti verso il modello. Secondo lei, infatti, il giovane avrebbe "preso in giro" molte donne, allo scopo di ricevere denaro in cambio.

Deianira parla delle segnalazioni ricevute su Akash Kumar

Deianira Marzano, influencer ed ex partecipante del reality "Saranno isolani", ha usato il suo profilo social per rilasciare delle dichiarazioni su uno dei partecipanti della nuova edizione dell'Isola dei famosi: Akash Kumar.

La donna ha scritto di aver ricevuto delle segnalazioni da parte di alcune donne che hanno affermato di essere cadute nella rete di Akash. "Lui ha preso in giro un po' di donne. E sapete che io questa cosa non la posso tollerare".

Akash avrebbe rivelato a Deianira di essere stato vittima di razzismo

Deianira Marzano, nelle sue storie Instagram, ha inserito anche delle foto con le conversazioni avute con queste donne. Sembra che Akash abbia sfruttato la sua posizione di modello per chiedere in cambio del denaro. Ovviamente, per il momento non c'è ancora niente di certo, ma solo dichiarazioni che dovrebbero essere verificate.

Deianira ha raccontato anche di aver incontrato personalmente il modello. Akash le aveva rivelato di essere molto provato a causa di alcuni attacchi razzisti subiti.

L'influencer, però, al momento si dichiara poco convinta delle veridicità di queste affermazioni. Secondo lei, infatti, Akash avrebbe usato questa storia solo per impietosirla e per spingerla a non smascherarlo sui social. "Diceva di essere un bravo ragazzo e che aveva subito razzismo".

Sembra anche che Akash, nel corso del tempo, abbia cambiato più volte nome e che abbia usato questa tecnica per non farsi riconoscere.

Secondo Giacomo Urtis gli occhi di Akash sarebbero il frutto di un intervento

Oltre a queste accuse, nelle ultime ore si è parlato anche di una particolare tecnica di chirurgia estetica che il modello avrebbe usato per schiarire l colore degli occhi. A sollevare questi dubbi è stato Giacomo Urtis, ma anche Deianira è apparsa della stessa opinione.

Akash ha sempre respinto tutte le accuse dichiarando di non essere intervenuto in alcun modo per modificare il colore dell'iride.

Al momento, non si sa ancora se Ilary Blasi, nella prossima puntata dell'Isola dei famosi, in onda il 18 marzo, deciderà di affrontare queste questioni con il diretto interessato oppure se preferirà non parlare della vicenda.