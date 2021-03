Drusilla Gucci, naufraga sui generis dell'Isola dei Famosi, durante il suo video di presentazione ha affermato di collezionare ossa di animali e di avere una sorta di adorazione verso la morte. All'apparenza taciturna e riservata, la naufraga del reality Mediaset sta pian piano facendo emergere alcuni suoi lati caratteriali, oltre ad aver instaurato una nuova amicizia con Miryea Stabile. L'ultimo racconto di Gucci, però, ha lasciato a bocca aperta i naufraghi: la ragazza ha svelato che la propria casa in Toscana sarebbe infestata da fantasmi e presenze oscure.

Drusilla Gucci: 'La mia casa di Firenze è infestata da eventi paranormali'

All'Isola dei Famosi Drusilla ha inizialmente incuriosito i telespettatori per via del suo cognome, che durante le ultime settimane è in voga per merito della pellicola "House of Gucci".

La giovane, raffinata e imperturbabile, si è distinta soprattutto per la sua inusuale collezione di ossa di animali, oltre che per il fascino che la naufraga nutre verso la morte. A tener banco in queste ultime ore, però, c'è anche il suo racconto in merito alla propria casa in Toscana che, stando alle sue parole, sarebbe infestata da eventi paranormali.

Gucci ha, difatti, detto di vivere in un'abitazione millenaria nel cuore di Firenze dove, mentre dormiva, è stata chiamata a gran voce; una volta sveglia le sarebbe arrivato uno schiaffo, malgrado di fronte a lei non vi fosse nessuno.

Drusilla ha asserito di non aver avuto paura in quell'occasione, dicendo inoltre che, quando accadono tali eventi paranormali, viene pervasa da una calma assurda.

Drusilla Gucci: 'Un uomo si è impiccato nel mio bagno'

Per avvalorare la tesi delle oscure presenze, Drusilla ha raccontato che un'amica della propria madre è una sensitiva e una volta, mentre si trovava nella sua casa a Firenze, le chiese di poter andare in bagno ma ne uscì soltanto cinque secondi più tardi con un viso cadaverico.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Dopo quell'uscita così repentina, la sensitiva disse a Gucci che un uomo si era impiccato in quel bagno e lei l'aveva visto.

Drusilla ha poi virato il discorso con i suoi compagni improntandolo sul suo rapporto con la morte e ha dichiarato: "Quando vado in un paese estero vado sempre a visitare i cimiteri, ogni cultura reagisce in maniera diversa alla morte, io sono super affascinata dalla morte".

La bella ereditiera, infine, ha concluso asserendo che nella società odierna vi è il grande tabù della morte, sottolineando come sembri che non se ne possa discutere perché tutti credono di avere il dono dell'immortalità.