Gli spoiler della famosa soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, sono ricchi di sorprese. Nelle puntate che andranno in onda dal 29 marzo al 2 aprile, Steffen regalerà l'anello di fidanzamento alla sua amata, ma la donna sarà alquanto confusa sul da farsi. Intanto, anche tim sarà molto pensieroso e alquanto agitato, l'uomo avrà in mente Franzi e il suo imminente matrimonio. Un'altra coppia protagonista delle prossime puntate di Tempesta d'amore è quella formata da Robert e Vanessa: la storia dei due procederà a gonfie vele, tanto che la donna comincerà a pensare che l'uomo abbia intenzioni molto serie con lei.

Tempesta d'amore: Steffen regala a Franzi l'anello di fidanzamento

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Selina deciderà di accettare il lavoro alla fondazione di Christoph, mentre Lucy penserà di poter attirare l'attenzione di un vecchio scapolo appena arrivato in hotel, ma la donna dovrà fare i conti con una bella delusione. Più tardi, Steffen regalerà a Franzi l'anello di fidanzamento e spingerà la donna a scegliere una data per le nozze. La donna, però, cercherà in tutti modi di evitare l'argomento, poiché avrà ancora molti dubbi in merito. Frattanto, Tim incontrerà Christoph in giardino, poi l'uomo prenderà in mano un cavo elettrico e, all'improvviso, rimarrà folgorato perdendo i sensi. Sarà Selina a trovarlo e a soccorrerlo con il defibrillatore: grazie all'intervento tempestivo della donna, Tim si riprenderà quanto prima.

Cornelia delusa da Robert

Cornelia preparerà un cestino da picnic e andrà in hotel a cercare Robert, ma con suo grande dispiacere scoprirà che l'uomo è in partenza per Monaco insieme a Vanessa. Werner e André avranno un'animata discussione a causa della brutta situazione nella quale si troverà il Fürstenhof. Nel frattempo, Franzi si rifiuterà di celebrare il suo matrimonio in un prato, poiché il luogo è già un simbolo della sua storia d'amore passata con Tim.

Intanto Robert e Vanessa continueranno la loro relazione senza problemi: i due trascorreranno la serata a Monaco e poi dormiranno insieme in una delle camere dell'hotel, mentre il pomeriggio dopo la coppia si dedicherà al relax in riva al lago. Dopo il tempo di ottima qualità trascorso con Robert, Vanessa si convincerà del fatto che l'uomo voglia fare sul serio una volta per tutte.

Werner, invece, farà di tutto pur di non perdere l'hotel, così penserà di chiedere un prestito ad un suo caro amico.

Tim pensa ancora a Franzi

Tim si riprenderà dalla terribile disavventura e tornerà al lavoro, poi l'uomo seguirà il consiglio di Ariane e assumerà Selina Von Thalheim presso le scuderie. Nei giorni seguenti, Tim non farà altro che pensare a Franzi e al fatto che la donna stia per sposare Steffen, ma non saprà cosa fare per impedirglielo. In seguito, il giovane mentirà ad Amelie e gli dirà che la persona che gli ha teso la mano e che gli ha impedito di oltrepassare la "linea nera" è stata lei.