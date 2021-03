Giovedì 18 marzo è andata in onda la seconda puntata de l'Isola dei Famosi. Serata accesa che non si è fatta mancare anche qualche battibecco non solo tra i naufraghi, ma anche con gli opinionisti, come nel caso di Tommaso Zorzi e Akash Kumar. In difesa di Zorzi si è esposto Valerio Scanu.

Le parole di Scanu su Akash

Il cantante ed il naufrago si erano conosciuti tempo fa a Ballando con le stelle a cui parteciparono entrambi, occasione dalla quale Scanu non si è portato a casa un ricordo positivo per quanto riguarda il giovane Akash. Già ai tempi del programma Valerio non si era trattenuto dal dire la sua riguardo al collega commentando sui social e dicendo che è un "bugiardo".

"Smettila di piangere che ti si scoloriscono gli occhi", aveva aggiunto il cantante. Nella precedente puntata del reality di Canale 5, Tommaso Zorzi aveva poi tirato in ballo la questione dei vari nomi di Akash dato che sembra essersi presentato con un'identità diversa ad ogni programma in cui ha partecipato. Il naufrago si è parecchio risentito difronte a queste accuse, tanto da intimare all'opinionista Zorzi di "abbassare le ali". Anche in questo caso Scanu ha replicato sui social definendo Akash "particolarmente esaltato". C'è da dire però che la questione dei nomi era già stata presa in considerazione anche da Selvaggia Lucarelli già ai tempi di Ballando. Scanu ha poi concluso dicendo che il modello non possiede la carriera che millanta di avere fuori dal programma: "Secondo me nemmeno una carriola può aspettarlo...

senza arte, né parte, né educazione".

Chi è Akash Kumar, naufrago dell'Isola

C'è molto mistero attorno all'identità del giovane modello. Quello che si sa è che sia nato a Nuova Delhi il 16 novembre 1991. Il padre dovrebbe essere un imprenditore di pelletteria indiano mentre la madre dovrebbe essere a sua volta una modella di origini brasiliane. Dopo la separazione dei genitori nel 1994, Akash è venuto a vivere in Italia con la madre, a Verona.

Diplomatosi al liceo scientifico, ha però sempre frequentato il mondo della moda proprio grazie alla madre. Akash dice di sentirsi sia indiano che italiano ed è molto legato alle sue origini, tant'è che si reca in India almeno due volte all'anno anche per far visita alla nonna paterna a cui è molto legato.

La carriera di modello di Akash inizia all'età di 6 anni dove partecipa ad una campagna pubblicitaria.

In età adolescenziale ha vestito per molti brand del Veneto tra Benetton e Diesel. Il successo televisivo arriva nel 2018 a Ballando con le stelle in cui era in coppia con Veera Kinnunen. Prima del programma di Milly Carlucci, Akash è stato uno dei tentatori di Temptation Island per partecipare successivamente anche a Ciao Darwin. In queste due occasioni si presentò con il nome di Pablo Andreis Romeo. Ricordiamo che Akash è attualmente al televoto assieme ad Angela Melillo che si concluderà nella puntata di lunedì 23 marzo.