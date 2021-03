Tra i protagonisti della prima puntata dell'Isola dei Famosi ci sono stati anche Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. Dopo un piccolo incidente avuto dai naufraghi, Tommaso Zorzi ha lanciato un appello per la mamma di Giulia Salemi. A detta dell'opinionista, la modella italo-persiana dovrebbe far sentire il suo sostegno alla concorrente.

L'incidente di Fariba e Ubaldo

Come annunciato dalla conduttrice Ilary Blasi, all'Isola dei Famosi per la prima volta verrà condotto un esperimento umano. Scendendo nel dettaglio, sulla Parasite Island ci sono due concorrenti non adatti alla vita dell'isola: Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo.

I due nauraghi per imparare "l'arte della sopravvivenza" saranno affiancati dal vincitore dell'ultima edizione del reality show, Marco Maddaloni.

Prima dell'arrivo di Maddaloni, Fariba e Ubaldo sono stati protagonisti di un piccolo incidente. La conduttrice ha invitato il duo a dirigersi sul molo e salire sulla piccola barca. Nonostante le mille difficoltà, Fariba è riuscita a salire sulla piccola imbarcazione, mentre il cromatologo una volta salito ha fatto ribaltare la barca.

L'appello dell'opinionista

In studio Ilary Blasi è scoppiata a ridere per il piccolo incidente avuto dalla coppia di naufraghi. Iva Zanicchi si è detta convinta che Fariba e Ubaldo riusciranno a diventare due concorrenti a tutti gli effetti. Tommaso Zorzi invece, è sembrato più scettico: "Vedo Fariba in una difficoltà estrema".

Ma non solo, l'opinionista ha commentato anche la coppia di naufraghi: "Non c'è complicità tra Fariba e Ubaldo". In modo del tutto inaspettato, il 25enne meneghino ha menzionato Salemi: "Farei un appello a Giulia, se in qualche modo può fare sentire il suo sostegno perché vedo Fariba veramente male". I telespettatori hanno notato che in studio erano presenti amici o parenti vicino ai naufraghi.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

In occasione di Fariba Tehrani è stata notata l'assenza della figlia Giulia. Tuttavia, non è escluso che le due donne abbiano fatto un patto. La stessa naufraga nella clip di presentazione ha ribadito di non volere essere più etichettata come "la mamma di...".

Giulia: 'Daje Faribona, siamo tutti con te'

Sebbene Giulia Salemi non abbia preso parte alla prima puntata dell'Isola dei Famosi, la modella italo-persiana non ha fatto mancare il suo sostegno alla mamma.

Su Twitter, la diretta interessata ha lanciato un cinguettio per la mamma: "Daje Faribona nazionale, siamo tutti con te". Oltre a lanciare l'hastag #TeamFariba si è unito al coro anche l'attuale fidanzato di Giulia. Su Twitter, Piperpaolo Pretelli ha twittato in modo ironico: "Daje suocera, forza", così come la sua compagna anche l'ex velino ha lanciato un hastag #Faribaebasta