Terminata la 23^ puntata del Grande Fratello, in onda giovedì 16 gennaio, Lorenzo Spolverato ha deciso di chiamare in disparte Javier Martinez. Per l'ennesima volta il 28enne milanese ha insinuato che il pallavolista abbia deciso di andare d'accordo con tutti per evitare giudizi negativi dai telespettatori: "Ti critico perché è un reality e sono pagato per farlo".

I dubbi di Lorenzo

Nel corso della 23^ puntata del GF, Javier Martinez ha nominato Shaila Gatta perché Lorenzo Spolverato era immune.

Nel post-puntata, il 28enne milanese si è avvicinato a Martinez e lo ha stuzzicato: "Se io e lei fossimo immuni, tu chi nomineresti?".

Vedendo il coinquilino in difficoltà, Lorenzo lo ha incalzato: "Perché ti agiti?". A seguire Spolverato ha aggiunto: "Io ti critico perché sono in un reality show e sono pagato per farlo. Non devi insegnarmi tu cosa devo o non devo fare qua dentro dopo 4 mesi". Spolverato ha proseguito tirando in ballo Helena: "Io non sono cattivo come dice la tua amica". Infine, Lorenzo ha accusato Martinez di andare d'accordo con tutti per strategia: "Io gioco a carte scoperte, tu no. Non credo che tu sia un comodino, ma penso che tu non parli per evitare discussioni"

Javier: 'Non riesci ad accettare che siamo incompatibili'

Dopo aver ascoltato il monologo di Lorenzo Spolverato, Javier Martinez ha fornito la sua versione: "Non mi piace la tua strafottenza.

Al posto tuo io avrei parlato in disparte, non qui davanti a tutti. A me gli show non piacciono". Poi lo sportivo ha ribadito che all'interno del GF ha legato con Alfonso D'Apice, Amanda Lecciso, Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli, Giglio: "Lorenzo, tu non riesci ad accettare che siamo incompatibili".

Martinez ha anche spiegato che non avrebbe mai nominato Lorenzo se non fosse stato immune: "Non mi è piaciuto l'accanimento che c'è stato con l'arrivo del guru della moda".

Infine, Javier ha ribadito che anche nella vita reale evita le discussioni per futili motivi: "Tu non mi conosci, non puoi sapere la mia vita fuori. Io gioco in una squadra di pallavolo e in alcune annate sono andato d'accordo con tutti".

GF: i nominati della 23^ puntata

Nella puntata di ieri, sono finiti al televoto Alfonso D'Apice, Stefania Orlando, Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli, Emanuele Fiori, Javier Martinez, Pamela Petrarolo, Maxime Mbandà, Zeudi Di Palma ed Eva Grimaldi.

Bernardo è finito in nomination perché il suo nome è stato indicato dai due concorrenti risultati immuni nella 22^ puntata, mentre Maxime non è stato salvato da nessuno durante la catena di salvataggio. Dal momento che si tratta di un televoto eliminatorio, lunedì 20 gennaio il concorrente meno votato dovrà abbandonare il programma definitivamente.