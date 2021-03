Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva Leonardo, nella seconda puntata che andrà in onda martedì 30 marzo in prima serata alle 21:25 su Rai 1, ci saranno altri due episodi in cui si avrà modo di assistere al trasferimento di Leonardo da Vinci da Firenze a Milano. In questa ultima città il protagonista sarà chiamato prima alla realizzazione di un'opera teatrale e poi alla creazione di una scultura in onore di Francesco Sforza. Durante questo suo soggiorno alla corte del duca di Milano, Leonardo avrà modo anche di conoscere Gian Galeazzo Sforza, un'anima tormentata in cui si riconoscerà.

Leonardo si trasferirà a Milano alla corte di Ludovico Sforza

Nel secondo appuntamento in onda la settimana prossima, Leonardo da Vinci deciderà di lasciare la sua città natale e si trasferirà a Milano. L'artista spererà che la proposta del Duca Ludovico Sforza di lavorare per lui sia ancora valida. Le realtà milanese per il protagonista non sarà come si aspettava, in quanto verrà chiamato ad occuparsi di un grande spettacolo teatrale invece di un dipinto. Poi però farà un incontro inaspettato che lo aiuterà tantissimo a liberare la sua immaginazione e quindi vedrà una grande opportunità anche in questa commissione, diversa dal solito, che gli è stata affidata. Nel frattempo, la presenza di Leonardo in città non farà felici tutti e quindi il protagonista dovrà mettere alla prova tutto il suo talento per smentire gli scettici.

Leonardo dovrà fare una scultura in onore del padre di Ludovico

Successivamente, 'Il Moro' chiederà a Leonardo di creare una scultura in onore di suo padre (una statua in cui Francesco Sforza sarà in sella ad un cavallo). Questa nuova commissione stimolerà ancor di più l'artista che vorrà impegnarsi al massimo per superare se stesso e anche tutte le aspettative sorte su di lui.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Leonardo nel mentre che lavorerà a questa scultura si riconoscerà in un'altra anima tormentata: Gian Galeazzo Sforza. Inoltre, l'artista riporrà la fiducia in un giovane ladro di nome Salaì.

Leonardo quindi deciderà di concentrarsi soltanto sull'opera da portare a termine per il duca reggente di Milano e quindi la sua mente sarà lontana da Caterina da Cremona.

Quest'ultima però sarà in grande difficoltà e avrebbe bisogno della presenza del suo caro amico.

Poco dopo da Vinci sarà molto preoccupato da una situazione e quindi deciderà di compiere l'azione che per lui sarà la più giusta. Infatti, il giovane protagonista vorrà proteggere a tutti i costi le persone a cui tiene maggiormente e per questo dovrà lottare contro il tempo e alla fine si ritroverà a prendere una decisione molto dolorosa.