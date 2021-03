Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva Makari, nella quarta ed ultima puntata che andrà in onda lunedì 29 marzo in prima serata su Rai 1, per Saverio e Suleima arriverà il momento dei saluti, anche se a complicare ancor di più la situazione ci sarà il nuovo lavoro di Lamanna. Quest'ultimo dovrà fare il press office di un importante festival che però verrà sconvolto dalla morte di Gea De Simone, la sorella dell'organizzatrice che Saverio avrebbe dovuto proteggere a tutti i costi. Il titolo della puntata finale di Makari con protagonista Claudio Gioè è 'La Fabbrica delle stelle', come sempre tratta dall'omonimo romanzo di Gaetano Savatteri.

Suleima dovrà trasferirsi a Milano per lavoro

Nel finale di stagione, in onda lunedì 29 marzo, l'esito del colloquio di Suleima sarà positivo e la ragazza otterrà il posto di lavoro a Milano. Per questo motivo per lei e Saverio si avvicinerà il doloroso momento dei saluti e i due decideranno se proseguire o meno insieme. In tutto ciò, Suleima sarà molto nervosa, in quanto verrà a conoscenza di un'altra novità che però non sarà per niente facile da comunicare a Lamanna.

Nel frattempo, Saverio avrà finito quasi tutti i soldi e quindi non potrà rifiutare il nuovo lavoro che gli verrà offerto. In particolare lo scrittore e giornalista verrà assunto dalla ricca Flaminia De Simone per fare da press agent al film di sua sorella Gea, regista e produttrice.

Saverio vorrà trovare l'assassino di Gea

Il film a cui Saverio dovrà fare da press agent dovrà partecipare ad un festival molo importante e per questo il protagonista dovrà partire subito insieme all'ormai inseparabile Piccionello. In realtà, ben presto si scoprirà che il lavoro di addetto all'ufficio stampa di Lamanna è solo una copertura, in quanto l'uomo è stato assunto per proteggere Gea dal fidanzato violento che in più occasioni gli ha messo le mani addosso.

Saverio però fallirà nel suo ruolo di bodyguard, in quanto verrà ritrovato il corpo senza vita della ragazza. Il protagonista verrà divorato dai sensi di colpa e sarà più determinato che mai a scoprire la verità e non si arrenderà finché non avrò trovato l'assassino di Gea.

Tutte le informazioni sulla possibile seconda stagione di Makari

Intanto, con la conclusione imminente della prima stagione di Makari, in tanti già si chiedono se ci sarà anche la seconda serie.

Il produttore Carlo Degli Esposti ha dichiarato in conferenza stampa che visti gli ottimi ascolti (una media di sei milioni di spettatori per puntata) il rinnovo dovrebbe partire in automatico. Allo stesso tempo anche l'attrice siciliana Ester Pantano che interpretata Suleima, in una delle sue recenti interviste ha affermato che secondo lei ci sono le basi per una seconda stagione di Makari.