Da quando è stato eliminato dal cast de L'Isola dei Famosi 2021, Akash Kumar continua a lanciare frecciatine sui social, rivolte non soltanto agli opinionisti e ai concorrenti del reality show. In queste ultime ore, infatti, il modello si è concesso una nuova diretta Instagram con i suoi fan, durante la quale ha puntato duramente il dito anche contro la padrona di casa del reality show, Ilary Blasi. Akash si è lasciato andare ad un durissimo sfogo contro la signora Totti, dicendo che non porta rancore nei suoi confronti perché non sa neppure "chi è quella".

Il duro attacco di Akash contro Ilary Blasi dopo l'Isola dei famosi 2021

Nel dettaglio, quando ci fu la puntata dell'eliminazione di Akash dall'Isola dei famosi, Blasi cercò in tutti i modi di convincerlo a farlo restare su Parasite Island, così da poter proseguire la sua avventura.

Il modello indiano, però, si rifiutò nettamente di proseguire tale esperienza, facendo anche un po' infuriare Ilary che, con la solita schiettezza che la contraddistingue, gli disse di prendere il suo sacchetto e di tornarsene in Italia, aggiungendo che a saperlo la produzione avrebbe dato la possibilità ad un altro giovane concorrente di mettersi in gioco.

Insomma un botta e risposta che non passò inosservato e soltanto oggi, Akash ha scelto di replicare all'attacco della padrona di casa de L'isola dei famosi 2021.

'Non saprei chi è quella' sbotta Akash contro Ilary

"Non ho rancore verso Ilary Blasi, non so nemmeno chi sia" ha sbottato Akash durante la diretta social aggiungendo poi che la conduttrice dell'Isola, sarebbe famosa soltanto per essere la moglie di Francesco Totti.

"Se non fosse che è la moglie di Totti, io non saprei nemmeno chi è quella" ha aggiunto ancora Akash, precisando però di stimare moltissimo l'ex capitano della Roma, come uomo e come calciatore.

Insomma Akash non le manda a dire neppure alla padrona di casa dell'Isola e a questo punto sarà curioso scoprire se ci sarà un confronto in studio nel corso delle prossime puntate del reality show in programma su Canale 5.

Blasi replicherà alle parole del modello?

La verità sull'addio di Akash a Parasite Island

In attesa di scoprirlo, va detto che nei giorni scorsi Akash ha puntato il dito anche contro gli opinionisti dell'Isola dei famosi 2021, in particolar modo contro Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

In merito, invece, alla sua decisione di non restare in gara a Parasite Island, ha ammesso di non essere un "morto di fama" e per questo motivo ha deciso di mettere la parola "fine" alla sua esperienza all'Isola, aggiungendo che non stava bene con se stesso e quindi ha preferito mollare la presa piuttosto che andare avanti.