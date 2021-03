Alta tensione tra Tommaso Zorzi e Akash Kumar nel corso della puntata del 18 marzo de L'Isola dei Famosi. Il naufrago ha perso le staffe nel corso delle nomination quando l'opinionista l'ha stuzzicato sulla questione dell'identità: "Pare che tu abbia più nomi" - ha riferito l'influencer facendo riferimento alle precedenti esperienze televisive del modello che nel 2014 si presentò a Ciao Darwin come Pablo Andrea Romeo mentre a Temptation Island riferì di chiamarsi Andrea. Immediata la replica del ventinovenne che ha invitato il vincitore del Grande Fratello Vip ad abbassare le ali.

"Questa cosa è già stata chiarita a Ballando quando ci fu la polemica con Selvaggia Lucarelli.

Non sono venuto qui per fare trash" - ha ribattuto un infastidito Kumar che ha chiesto ai compagni di avventura di nominarlo ed ha anche manifestato l'intenzione di abbandonare il reality. Dall'altra parte Tommaso Zorzi ha preferito glissare salvo poi punzecchiare il modello con un velenoso tweet pubblicato a fine puntata. "La calma che mi sono imposto stasera è stata tanta".

Akash perde le staffe con Zorzi: 'Non sono venuto qui per fare trash'

Nei giorni scorsi Akash Kumar è finito nell'occhio del ciclone per un presunto flirt con l'ex tronista Giovanna Abate e, soprattutto, per gli interrogativi legati all'identità del modello che in precedenti trasmissioni si era presentato con i nomi di Pablo Andrea Romeo e Andrea. Tommaso Zorzi ha cercato di fare chiarezza con l'italo indiano nel corso della puntata del 18 marzo de L'Isola dei Famosi.

Al momento della nomination l'influencer ha stuzzicato il ventinovenne sull'argomento ma quest'ultimo non ha gradito ed ha risposto in maniera stizzita. "Ho già chiarito la vicenda in un altro talent, trovi tutto su Google. Il mio nome è Akash Kumar e non ho intenzione di cavalcare questa polemica da reality" - ha aggiunto il modello con Ilary Blasi che ha provato a stemperare i toni: "É carina questa cosa che cambi nome" - ha riferito la moglie di Francesco Totti.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

L'opinionista su Twitter: 'La calma che mi sono imposto è stata tanta'

Nella questione è intervenuta Iva Zanicchi che ha provato a scherzare sulla questione che ha mandato in tilt Kunar. "Io non lo conoscevo neanche come Akash" - ha affermato l'aquila di Ligonchio che poi ha provato a tranquillizzare il modello: "Ma non importa, sei un bel ragazzo e puoi chiamarti come vuoi.

Figurati che Ilary mi chiama Gloria". Parole che non hanno tranquillizzato il ventinovenne che ha chiesto ad Elisa Isoardi di nominarlo prima di manifestare l'intenzione di abbandonare il gioco.

"Il caro Zorzi deve abbassare le ali e parlarmi in maniera decente" - ha precisato Akash rimarcando che fatica a divertirsi ed a vivere serenamente l'avventura su L'Isola dei Famosi in quanto fatica ad entrare in sintonia con i compagni di squadra dei Rafinados. Tommaso non ha replicato agli affondi del modello ma al termine del reality ha piazzato un tweet al vetriolo con chiaro riferimento allo scontro con l'italo indiano. "La calma che mi sono imposto stasera è stata tanta".