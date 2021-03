La copertina di un noto settimanale di Gossip ha presentato il cast de L'Isola dei Famosi, ovvero i 16 naufraghi più la conduttrice Ilary Blasi. A questi protagonisti del mondo della tv, dello sport e del web, si aggiungono tre "outsider": Fariba e il cromatologo Lanzo vivranno come "parassiti", mentre Andrea Cerioli potrebbe entrare in gioco a reality già cominciato. La prima puntata andrà in onda lunedì 15 marzo in diretta su Canale 5.

Curiosità sui protagonisti de l'Isola dei Famosi

Quando mancano meno di due settimane al debutto della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, gli addetti ai lavori hanno ufficializzato quasi l'intero cast in partenza per l'Honduras.

Ai 16 naufraghi che sono stati presentati sulle pagine di una nota rivista di gossip, si aggiungono tre personaggi che avranno un ruolo ben preciso nel programma.

Come si legge sui blog d'informazione, Andrea Cerioli non compare sulla copertina che il settimanale ha dedicato al format sulla sopravvivenza perché non è considerato un concorrente principale. L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, è una riserva ed entrerà in gioco in un secondo momento, probabilmente se qualcuno dei protagonisti dovesse dare forfait all'improvviso.

L'influencer, dunque, non è stato scartato all'ultimo dalla rosa dei naufraghi dell'Isola 15: la sua avventura in Honduras dovrebbe cominciare un po' dopo rispetto ai vip che naufragheranno il 15 marzo prossimo.

A l'Isola dei Famosi arrivano i 'parassiti' e il guardiano

Una delle novità che Ilary Blasi proporrà al pubblico di Canale 5, è una spiaggia sulla quale naufragheranno due vip esclusi dalla foto ufficiale pre-partenza.

Sull'"isola dei parassiti", infatti, vivranno Fariba Tehrani (mamma di Giulia Salemi) e Ubaldo Lanzo (un noto cromatologo): i due non avranno nulla a disposizione, neppure la razione di riso che viene data ogni giorno ai concorrenti.

A supervisionare il comportamento di questi naufraghi speciali, sarà Marco Maddaloni, che torna nel cast del reality che ha vinto per ricoprire il ruolo di guardiano.

Si sa ancora poco su quello che accadrà su questo atollo isolato e più spartano di quello dove abiteranno i 16 protagonisti della nuova edizione del format sulla sopravvivenza.

I sedici concorrenti de L'Isola dei Famosi

Come documenta la copertina di un settimanale di gossip, a naufragare in Honduras tra meno di due settimane saranno in 16.

I concorrenti ufficiali della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, dunque, sono: l'ex calciatore Paul Gascoigne, il modello Akash, il comico Beppe Braida, la soubrette Angela Melillo, gli attori Roberto Ciufoli e Brando Giorgi, il visconte Ferdinando Guglielmotti, lo youtuber Awed (nome d'arte di Simone Paciello), la comica Valentina Persia, il vincitore di Ballando con le Stelle Gilles Rocca, l'ex Miss Italia Carolina Stramare, la showgirl Francesca Lodo, la pronipote d'arte Drusilla Gucci, l'ex gieffina Daniela Martani, la figlia d'arte Vera Gemma e la presentatrice Elisa Isoardi.

La padrona di casa sarà Ilary Blasi, l'inviato Massimiliano Rosolino e le opinioniste Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Quando mancano meno di 15 giorni al debutto, sta montando una polemica per la decisione di arruolare nel cast la Martani: l'ex hostess ha rilasciato dichiarazioni discutibili sul Coronavirus (che secondo lei non esisterebbe davvero), sull'utilità delle mascherine e sulla campagna vaccinale in corso.

Selvaggia Lucarelli si è esposta sui social network per definire vergognosa la mossa di Mediaset di dare lavoro ad una no-vax in un periodo storico delicato come quello che stiamo vivendo.