Il cast de L'Isola dei Famosi è stato svelato: tramite le pagine social del reality, gli addetti ai lavori hanno ufficializzato i 16 personaggi famosi che a metà marzo naufragheranno in Honduras. Una concorrente che sembra non andare proprio giù alla gente, è Daniela Martani: anche Selvaggia Lucarelli si è esposta sul web per protestare per la scelta di dare lavoro ad una persona che è spesso stata al centro delle polemiche per aver detto che il Coronavirus non esiste.

Daniela Martani confermata a L'Isola dei Famosi

Sembra iniziare tra le polemiche la nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Dopo che il modello Akash ha minacciato di non partire per l'Honduras in seguito ad una lite con gli autori per la clip di presentazione che gli hanno fatto, sul web sta montando una vera e propria protesta per la scelta di uno dei naufraghi da inserire nel cast.

Nella giornata di domenica 28 febbraio, infatti, è stata ufficializzata la partecipazione di Daniela Martani al reality di Canale 5: l'identità dell'ex gieffina è l'ultima ad essere stata svelata dagli addetti ai lavori tramite i profili della trasmissione.

Sotto alla foto con la quale è stato confermato lo sbarco dell'ex hostess a Cayo Cochinos, si possono leggere molti commenti di disapprovazione, la maggior parte dei quali legati ai pensieri che la donna ha espresso di recente sulla pandemia e sull'utilità di indossare le mascherine per limitare il contagio.

La stoccata alla produzione de L'Isola dei Famosi

Tra i fan de L'Isola dei Famosi, molti non hanno apprezzato la scelta di Daniela nel cast della quindicesima edizione.

"Dopo tutte le cose che dice, giustamente ci voleva il premio di mandarla in televisione", ha scritto ironicamente un utente di Instagram in merito alle discutibili affermazioni che Martani ha fatto sul Coronavirus quest'anno.

"Ma lei è quella che dice che il Covid-19 non esiste?", si è domandato un altro utente dopo aver saputo che l'ex gieffina sarà una concorrente del reality di Canale 5.

Tra quelli che si sono esposti per bocciare l'arruolamento dell'ex hostess nel cast del format sulla sopravvivenza, c'è chi ha digitato: "Che cosa pericolosa avere un personaggio del genere in tv in questo periodo storico".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Selvaggia Lucarelli contro chi lavora a L'Isola dei Famosi

A farsi portavoce del movimento di protesta che sta montando sui social contro chi ha voluto Martani a L'Isola dei Famosi, ci ha pensato una giornalista molto conosciuta.

Tramite i suoi profili Twitter e Instagram, infatti, Selvaggia Lucarelli ha voluto contestare la scelta di Daniela come naufraga soprattutto in un momento storico come quello che tutti stanno vivendo da un anno a questa parte.

Sotto alla foto che ha confermato l'imminente sbarco dell'ex gieffina in Honduras, la giornalista ha scritto: "A Mediaset dovete vergognarvi. Un Paese in cui si premia una no-vax che blocca i traghetti perché non mette la mascherina, che dà dei lobotomizzati agli italiani che indossano la mascherina".

"Il tutto mentre c'è una campagna persuasiva per vaccinare e muoiono migliaia di persone. Ripeto, vergogna", si conclude così il messaggio di Selvaggia contro chi ha selezionato Martani per il cast della nuova edizione de L'Isola dei Famosi.

La prima puntata del programma di Canale 5, andrà in onda lunedì 15 marzo. Anche se mancano ancora due settimane al debutto, sono stati ufficializzati tutti i concorrenti, ma anche l'inviato Massimiliano Rosolino e le opinioniste Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

A prendere il posto di Alessia Marcuzzi come padrona di casa, sarà Ilary Blasi, che torna alla guida di un reality dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip.