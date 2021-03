Lunedì 15 marzo debutta in prime time su Canale 5 la nuova edizione de L'Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. Il Reality Show quest'anno potrà contare sulla presenza di un nuovo trio di opinionisti. Oltre ad Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi ci sarà anche Tommaso Zorzi, fresco vincitore del Grande Fratello Vip 5 condotto da Alfonso Signorini.

Un trio composto da personalità differenti anche per età, ma secondo la padrona di casa Ilary Blasi è giusto che la televisione generalista si avvicini anche al mondo dei social.

Ilary Blasi rompe il silenzio su Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini all'Isola dei famosi

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, quando le è stato fatto notare che con la presenza di Tommaso Zorzi e di Elettra Lamborghini si punta probabilmente a conquistare il pubblico di Instagram che fa fatica a guardare la televisione, Ilary Blasi ha risposto che con questa scelta l'Isola dei famosi punta ad ampliare la sua platea di spettatori, andando a coinvolgere persone di età differenti.

"Ormai anche la tv vive di social e proviamo ad accontentare tutti", ha dichiarato la conduttrice. Non è un caso, dunque, che tra i concorrenti di questa edizione del reality show ci sia anche il giovane Awed, un tiktoker che per Blasi potrebbe essere utile per avvicinare i giovani al programma.

Blasi: 'Spero di essere pronta'

Ilary Blasi ritiene giusto che la televisione si avvicini al mondo dei social, ma allo stesso tempo secondo lei questo non basta: "Abbiamo visto tanto e di tutto, servono nuove idee, ma la tv in questo senso è ferma".

In merito ai probabili imprevisti che potrebbero esserci nel corso delle dirette delle varie puntate dell'Isola dei famosi, Blasi ha ammesso che in un genere come quello del reality show non si possono prevedere in anticipo le mosse dei concorrenti, e quindi non si può sapere a priori cosa accadrà durante la trasmissione.

"Spero di essere pronta, sono istanti, momenti. Vado molto di pancia", ha sottolineato la presentatrice romana senza nascondere che in alcuni casi l'agitazione può giocare dei brutti scherzi durante la messa in onda del programma.

Le parole di Ilary Blasi sull'addio al GF Vip

Ilary ha le spalle abbastanza larghe poiché ha condotto per tre anni di fila il Grande Fratello Vip, facendosi apprezzare dal pubblico per la sua schiettezza e la sincerità nei confronti dei concorrenti in gara.

A proposito del suo addio al GF Vip, passato poi nelle mani di Alfonso Signorini (che all'epoca era opinionista nelle edizioni di Blasi), la conduttrice dell'Isola dei famosi ha chiarito che ha deciso lei di lasciare la conduzione di questo programma, parlando di "scelta ponderata e consapevole".