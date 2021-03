Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 è stato protagonista di un'intervista con il settimanale Chi. Tommaso Zorzi ha spiegato come mai ha detto "no" al ruolo di opinionista all'Isola dei Famosi. Il diretto interessato ha confidato che non sarebbe stato sé stesso in quel ruolo. Inoltre, ha svelato quali sono i suoi progetti di lavoro per il futuro.

Il rifiuto a Ilary Blasi

Poco prima dell'ospitata di Tommaso Zorzi a Verissimo era stata diffuso una notizia che, il web influencer avrebbe preso parte all'Isola dei Famosi in qualità di opinionista. I rumor avevano parlato di un "contatto in extremis", ma al tempo stesso si era vociferato anche il rifiuto del diretto interessato.

Durante l'intervista Tommaso ha ammesso di avere detto "no" a Blasi: "Non sarei stato me stesso". Inoltre, il 25enne meneghino ha aggiunto: "Avrei dato meno al programma di Ilary". Anziché immergersi in una nuova esperienza di lavoro, il web influencer ha preferito trascorrere qualche giorno in montagna con i suoi familiari. Tuttavia, Zorzi ha svelato quali sono i suoi progetti per il futuro: "Adesso mi metto a studiare perché devo migliorare".

In futuro comunque non è escluso che il vincitore del Grande Fratello Vip 5 intraprenda una carriera a Mediaset. Nei giorni scorsi, si era parlato anche di un approdo al serale di Amici di Maria De Filippi. Anche in questo caso, però, il diretto interessato ha fatto chiarezza spiegando di non essere stato contattato dalla conduttrice Mediaset.

Maria De Filippi potrebbe puntare su Zorzi

Quando Tommaso Zorzi era nella casa più spiata d'Italia aveva speso delle parole di stima nei confronti di Maria De Filippi. Parlando con Cecilia Capriotti, il giovane aveva espresso il desiderio di accettare ad occhi chiusi anche il ruolo di stagista pur di lavorare con la conduttrice Mediaset. A quanto pare la moglie di Maurizio Costanzo sarebbe rimasta stupita dal talento del 25enne lombardo.

In futuro non è escluso che i telespettatori di Canale 5 vedano Zorzi in uno dei programmi ideati da Maria De Filippi. Le ipotesi più papabili potrebbero essere Tu si que vales: Tommaso potrebbe prendere momentaneamente il posto di Belen Rodriguez visto che è in dolce attesa.

In occasione del GF Vip Late Show, Tommaso Zorzi è riuscito settimana dopo settimana ad ottenere degli ascolti strepitosi considerando che il programma veniva trasmesso su Mediaset Extra.

Il consiglio di Alfonso Signorini

In un'intervista recente Alfonso Signorini si è detto felice per la vittoria di Tommaso Zorzi. Il conduttore del reality show ha spiegato che con Tommaso ha vinto l'intelligenza, l'ironia, il cinismo e il talento.

Signorini ha augurato all'ex gieffino di intraprendere una bellissima carriera televisiva. Infine, ha rivelato di avere dato un consiglio a Zorzi dietro le quinte del GF Vip: "Dovrà dire tanti no, anche se sarà difficile".