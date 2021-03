Prosegue la messa in onda su Canale 5 de L'Isola dei Famosi 2021 condotta quest'anno da Ilary Blasi, con la partecipazione di Massimiliano Rosolino nelle vesti di inviato. Il reality show ha debuttato nel migliore dei modi dal punto di vista degli ascolti, ma intanto si pensa già alla puntata finale di questa quindicesima edizione. A fornire quello che potrebbe essere un vero e proprio spoiler sull'ultimo appuntamento stagione dell'Isola è stato Marco Maddaloni, vincitore della passata edizione e quest'anno tornato in Honduras (solo per pochi giorni) per dare dei consigli ai nuovi naufraghi.

Lo spoiler di Maddaloni sulla finale de L'isola dei famosi 2021

Nel dettaglio, partecipando ad una diretta social con alcuni dei finalisti della sua edizione de L'Isola dei famosi, Marco Maddaloni ha svelato che quest'anno la finalissima potrebbe svolgersi in Honduras, data l'emergenza da Covid-19 che continua a persistere nel nostro Paese così come nel resto del mondo.

"Io credo che la finale si farà in Honduras. E' l'unico modo, perché c'è l'isolamento" ha ammesso Maddaloni, aggiungendo poi che quest'anno gli eliminati dall'Isola, arriveranno in studio da Ilary Blasi due settimane dopo la loro uscita dal gioco.

Il vincitore dell'Isola potrebbe essere proclamato in Honduras

Il motivo? Dopo l'eliminazione dovranno sottoporsi ad un periodo di quarantena obbligatoria che non permette loro di essere in studio nel giro di sette giorni, così come accadeva nelle passate edizioni.

Da qui, lo spoiler sulla finalissima di questa Isola dei famosi: il vincitore assoluto potrebbe essere proclamato in Honduras e quindi non verrebbe festeggiato in Italia, bensì in "terra straniera" dove si svolge il reality show. Si tratterebbe quindi dell'ennesima novità di questa edizione del reality.

In attesa di scoprire se lo spoiler di Marco Maddaloni si rivelerà giusto oppure no in merito alla finalissima di questa Isola dei famosi 2021, le anticipazioni rivelano che stasera 22 marzo andrà in onda la nuova puntata in diretta televisiva su Canale 5.

Stasera la nuova puntata de L'isola su Canale 5

Per i naufraghi in gara arriverà il momento di sottoporsi ad una nuova prova ricompensa che servirà a decretare la squadra leader di questa settimana.

Occhi puntati anche sul momento dell'eliminazione finale. I due concorrenti a rischio sono Akash e Angela Melillo: uno dei due dovrà abbandonare definitivamente il cast dell'Isola dei famosi e tornare così in Italia.

Resta da capire anche se, nel corso della nuova puntata di questa settimana dell'Isola, ci sarà spazio per il ritorno in studio di Elettra Lamborghini, dopo che ieri sera ha comunicato sui social di essere ufficialmente guarita dalla Covid-19.