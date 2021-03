La sete di vendetta di Ursula sarà uno dei temi dominanti delle prossime puntate di Una vita. L'ex istitutrice dopo essere stata cacciata dal quartiere non perderà tempo e troverà un nuovo alleato in Cesar Andrade. L'uomo ancora in carcere in attesa di processo, l'aiuterà a smascherare Genoveva solo a patto che lei si sbarazzi di Felipe, l'unico che, con la sua testimonianza, potrebbe farlo condannare per la questione della tratta di schiave. Genoveva e Felipe saranno in pericolo?

Una vita, anticipazioni: Ursula giura vendetta contro Genoveva e tutti i vicini

Ursula sarà una delle indiscusse protagoniste delle prossime puntate di Una vita, in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi a partire dalle 14.10.

La donna, dopo aver dato segni di squilibrio, verrà smascherata per la questione legata al tentato suicidio di Agustina proprio dalla sua ex alleata Genoveva, la quale non esiterà a raccontare a tutti i vicini le malefatte dell'ex istitutrice. A questo punto, Ursula verrà aggredita nel bel mezzo di Acacias dai vicinie cacciata dal quartiere. Ursula non dimenticherà così facilmente il disprezzo negli occhi dei suoi vicini e mediterà vendetta contro tutti quanti, in primis contro Genoveva.

Una vita, Ursula si allea con Andrade e promette di uccidere Felipe

Partendo da questo, Ursula non perderà tempo ed andrà a far visita a Cesar Andrade in carcere. L'uomo sarà in attesa del processo e sarà Felipe il principale testimone a suo carico. Dicenta vorrà sapere dal trafficante il legame che intercorre tra Santiago Becerra e Genoveva, convinta che i due siano complici.

Andrade sembrerà disposto ad aiutarla rivelandole la verità, ma ad una condizione. Ursula dovrà sbarazzarsi di Felipe, l'unico che con la sua testimonianza potrebbe farlo finire in carcere a vita. L'alleanza tra Andrade e Ursula non farà presagire nulla di buono.

Una vita, prossime puntate: Genoveva e Felipe in pericolo?

Ben presto in Una vita, Genoveva verrà a sapere che Andrade avrà ricevuto la visita di una donna in carcere.

Salmeron infatti, sarà in contatto con l'avvocato di Andrade, un certo Javier Velasco e, grazie alla descrizione che quest'ultimo le farà, capirà che la donna misteriosa non è altri che Ursula. Per questo Genoveva chiederà all'avvocato di scoprire cosa si sono detti il trafficante e Ursula. Javier cercherà di indagare ma non riuscirà ad estorcere nessuna informazione al suo assistito.

Di contro, Andrade farà a capire al suo avvocato che a Genoveva converrà stare dalle loro parte, se non vorrà che lui spifferi i suoi segreti. Qualora venisse condannato, Andrade potrebbe portare alla luce gli oscuri segreti della donna, facendola finire nei guai. Javier intuirà che il suo assistito potrebbe anche arrivare ad uccidere Felipe e chiederà spiegazioni al trafficante il quale, in tutta risposta, lo minaccerà, sottolineando che lui dovrà solo limitarsi a difenderlo. Alle sorti di Alvarez Hermozo ci penserà lui o per meglio dire Ursula.