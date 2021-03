Tra le anticipazioni della puntata dell'Isola dei Famosi che andrà in onda il 25 marzo, spicca quella riguardante un nuovo attesissimo ingresso. Andrea Cerioli diventerà un concorrente ufficiale a circa dieci giorni dall'inizio del reality: l'ex tronista di Uomini e Donne sarà il premio di chi tra "Rafinados" e "Burinos" vincerà una prova durante la diretta. Un altro naufrago lascerà la gara per volere dei telespettatori, ma "Parasite Island" potrebbe evitarne l'eliminazione definitiva.

Indiscrezioni sul nuovo naufrago dell'Isola dei Famosi

Dopo quasi dieci giorni d'attesa, Andrea Cerioli sta per esordire all'Isola dei Famosi.

Le anticipazioni della quarta puntata del reality, infatti, informano i telespettatori che il bolognese entrerà in gioco in un modo un po' particolare.

Visto che i naufraghi sono divisi in due gruppi sin dall'inizio di questa edizione, gli autori hanno pensato di contrapporli in una prova fisica il cui premio finale sarà proprio l'ex tronista di Uomini e Donne.

"Rafinados" e "Burinos", dunque, si sfideranno per vincere un nuovo componente per il loro team, ovvero il ragazzo che inizialmente era stato selezionato come riserva e non come concorrente ufficiale.

Dopo aver partecipato al Grande Fratello, a Temptation Island Vip e due volte al dating-show di Maria De Filippi come tronista, Andrea sta per debuttare nel format sulla sopravvivenza, dove potrà dimostrare altri lati del suo carattere.

Akash in studio all'Isola dei Famosi

Tra le altre cose che accadranno nel corso della quarta puntata dell'Isola dei Famosi, spicca il ritorno in studio dei primi due eliminati di questa edizione.

Ferdinando Guglielmotti e Akash hanno rimesso piede in Italia in queste ore e stasera si confronteranno con il pubblico e con gli opinionisti. C'è molta attesa soprattutto per il faccia a faccia tra il modello e Tommaso Zorzi: tra i due non c'è simpatia e l'ex naufrago ha rivolto parole poco carine all'influencer in alcune Instagram Stories prima pubblicate e poi rimosse dal suo profilo alcuni giorni fa.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il giovane, inoltre, sarà interrogato sui tanti dubbi che sono nati attorno alla sua persona, come il colore dei suoi occhi o il legame sentimentale mai confermato con l'ex tronista di Uomini e Donne Giovanna Abate.

Un altro concorrente lascia l'Isola dei Famosi

Sempre durante la puntata che Ilary Blasi condurrà giovedì 25 marzo, ci sarà una nuova eliminazione.

Il cast dell'Isola dei Famosi perderà uno tra Brando Giorgi e Francesca Lodo: l'esito del televoto aperto lunedì scorso decreterà l'escluso.

Come sanno già gli affezionati spettatori, il concorrente che otterrà il minor numero di preferenze dal pubblico non dovrà lasciare immediatamente l'Honduras. I Burinos e i Rafinados, infatti, non sanno dell'esistenza di "Parasite Island", la spiaggia dove vivono Fariba e Ubaldo, aspiranti naufraghi di questa edizione.

Fino ad ora, né il Visconte Ferdinando né Akash hanno accettato di rimanere in gioco dopo il risultato negativo del televoto: chissà che stasera, però, cambi qualcosa nelle dinamiche del gioco.

I protagonisti del reality, inoltre, saranno chiamati ad affrontare varie prove nel corso della serata: una sfida per ricevere una ricompensa (solitamente cibo o oggetti utili per la sopravvivenza) e un'altra per assegnare l'immunità dalle nomination a qualcuno dei concorrenti.

A commentare dallo studio quando accadrà in Honduras, ci saranno come sempre Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, i tre opinionisti che supportano la conduzione di Ilary Blasi per oltre tre ore in diretta.