Domenica 28 marzo, su Canale 5, a Live Non è la D'Urso la conduttrice ha nuovamente parlato del caso legato all'arresto di Fabrizio Corona. Barbara D'Urso, dopo avere avuto una lunga chiacchierata con la mamma dell'ex fotografo dei vip, ha deciso di darle la possibilità di fare un appello. Gabriella Privitera è seriamente preoccupata per la salute del figlio, tanto da temere che Fabrizio possa morire.

Le parole di Gabriella: 'Non mangia ancora'

A Live Non è la D'Urso, Gabriella Privitera ha precisato di rispettare la magistratura. Al tempo stesso, però, ha definito ingiusto l'ennesimo arresto nei confronti del figlio: "Fabrizio non deve stare in carcere".

La donna ha spiegato a Barbara D'Urso che al 47enne è stata diagnosticata una malattia bipolare borderline. A causa della patologia diagnosticata all'imprenditore, la signora Gabriella ha confidato di essere stata oggetto di aggressioni da parte di Corona.

Successivamente, Privitera ha parlato dell'attuale stato di salute di Fabrizio: "Non mangia ancora". La donna si è detta molto preoccupata: "C'è la possibilità che mio figlio muoia, è alta questa probabilià". Nel salotto di Barbara D'Urso, Gabriella ha criticato anche il modo in cui il 47enne è stato trasferito in carcere dall'ospedale Niguarda di Milano.

La madre di Corona: 'L'hanno trattato come un terrorista'

La mamma di Fabrizio Corona ha puntato il dito anche contro i medici dell'ospedale Niguarda.

Il 47enne dopo essersi procurato degli atti auto-lesionistici, era stato ricoverato nel reparto di psichiatria.

Come spiegato dalla signora Gabriella, il figlio è stato prelevato dagli agenti per essere trasferito in carcere di notte mentre dormiva: "L'hanno trattato come un terrorista". La donna ha precisato che in passato, Fabrizio ha pagato per i suoi errori.

Dunque, Gabriella non accetta certe violenze sul figlio. Poi, ha lanciato una stoccata: "Se muore lo devono avere sulla coscienza".

Il commento di Candida Morvillo

Nel parterre di ospiti di Live Non è la D'Urso, c'era anche Candida Morvillo. La giornalista de Il Corriere della Sera ha spezzato una lancia a favore di Fabrizio Corona: "Era bravissimo a fare share, anche se lo faceva con arroganza".

La giornalista ha spiegato che l'imprenditore andrebbe curato lontano dal carcere. Anche Alba Parietti, ha sostenuto che in Italia si fa ancora troppo poco per i malati psichiatrici. Patrizia Bonetti invece, ha smentito di avere avuto una relazione con Corona. L'ex concorrente del Grande Fratello Nip, ha difeso il "Fabrizio uomo" ma non il "Corona personaggio". Poi, ha precisato che l'imprenditore non le ha mai mancato di rispetto. Gli amori più importanti del 47enne sono stati Valentina Tommasoni, Nina Moric, Belen Rodriguez e Silvia Provvedi.