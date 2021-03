Domenica 21 marzo su Canale 5 è stata trasmessa una nuova puntata di Live Non è la d'Urso. Prima di sottoporsi al giudizio delle sfere, Dayane Mello ha fatto chiarezza sulle foto del passato in cui è ritratta insieme a Leonardo DiCaprio. La modella brasiliana ha precisato di non avere mai avuto una relazione con l'attore. Inoltre, ha riferito di conoscerlo da quando aveva 19 anni.

La versione di Dayane

Barbara D'Urso ha mostrato a Dayane Mello alcuni scatti del passato - esattamente del 2013 - mentre si trovava al mare con Leonardo DiCaprio e altre persone. Dal momento che sul web è impazzato il gossip, la diretta interessata ha deciso di fare chiarezza.

La modella ha riferito di conoscere l'attore di Hollywood da moltissimi anni: "Lo conosco da quando avevo 19 anni e siamo diventati amici". Con un velo di rammarico, Mello ha riferito di avere partecipato alle feste più belle insieme al divo, da Cannes a Saint Tropez. In merito a una presunta relazione, Dayane ha chiosato: "Io con lui non ho mai avuto niente". Inoltre, la 31enne sudamericana ha spiegato che lei e DiCaprio hanno un gruppo di amici in comune.

Mentre era al Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello durante una chiacchierata con alcuni suoi compagni d'avventura aveva confidato di essere amica con alcune star di Hollywood, compresa l'ex moglie di Johnny Depp, Amber Heard. Al momento della confessione, i "vipponi" erano rimasti spiazzati e stupiti per la cerchia di amici conosciuti da Mello.

La stoccata a Oppini

Barbara d'Urso ha mostrato alcune clip a Dayane Mello, in cui Francesco Oppini, la sua fidanzata Cristina e il padre Franco sparavano a zero su di lei. La modella ha esordito, spiegando di non sapere se ridere o piangere per la situazione. Inoltre, ha riferito alla padrona di casa di voler parlare della sua vita e non sparlare degli altri.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Mello ha sostenuto che il figlio di Alba Parietti stia facendo una pessima figura: "Non ha il diritto di parlare di me così. Finché si parla del gioco va bene, ma della mia vita no". A detta della 31enne, i due all'inizio della "convivenza forzata" erano molto amici, perché c'era grande chimica tra loro. Successivamente, da parte di Dayane qualcosa si è rotto per via dello scivolone commesso dal 38enne piemontese.

Sebbene Dayane abbia precisato di essere arrivata al reality show single, ha spiegato di non averci mai provato con Oppini. Poi, ha lanciato una stoccata all'ex coinquilino: "Se ha giocato con me, lo avrà fatto anche con altre donne". Infine, la modella sudamericana ha ammesso di essere spiazzata per l'atteggiamento di Francesco: un uomo che ha la mamma che supporta le donne, non dovrebbe mai adottare certi comportamenti.