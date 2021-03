La "guerra" a distanza tra Soleil Sorge e alcuni ex naufraghi dell'Isola dei Famosi 14 continua. Nella serata di domenica 21 marzo, Luca Vismara, Marco Maddaloni, Aaron Nielsen e Marina La Rosa hanno criticato l'influencer italo-americana. Su Twitter, la replica di Soleil non si è fatta attendere.

La frecciatina dell'ex naufraga

Una settimana fa, Soleil Sorge è stata invitata a Mattino 5 da Federica Panicucci per commentare la prima puntata della 15^ edizione dell'Isola dei Famosi. La padrona di casa aveva chiesto ai suoi ospiti un parere sul ruolo di Marco Maddaloni, in veste di "salvavita" sulla Parasite Island.

Soleil Sorge, senza peli sulla lingua, aveva commentato: "Lui è perfetto per quell'isola". La giovane infatti, aveva sostenuto che Marco nonostante abbia vinto l'edizione di due anni fa, non è mai stato collaborativo con gli altri naufraghi: "Era l'unico che non cucinava, non pescava e non ha mai fatto una capanna". Insomma, Soleil ha lasciato intendere che Maddaloni non meritasse la vittoria del reality show.

Maddaloni: 'Soleil all'isola era forte'

Nella diretta Instagram di domenica 21 marzo, Luca Vismara, Aaron Nielsen, Marina La Rosa e Marco Maddaloni hanno lanciato qualche frecciatina all'ex compagna d'avventura Soleil Sorge.

Scendendo nel dettaglio, Marco di ritorno dalla Parasite Island ha spiegato che un suo follower gli ha fatto vedere le dichiarazioni di Soleil.

A quel punto Vismara si è domandato come mai il suo amico, non abbia deciso di replicare alla naufraga mentre era in Honduras. Lo sportivo allora, ha spiegato come mai non ha deciso di attaccare frontalmente Soleil durante il reality show: "Soilel sull'isola era molto forte". Tuttavia, il diretto interessato si è sentito in dovere di togliersi qualche sassolino dalla scarpa: "Inutile che va a parlare male di me in altri programmi".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Poi, l'ex naufrago ha rincarato la dose: "Dovrebbe trovarsi un lavoro". Alle parole di Maddaloni, Marina La Rosa ha affermato: "Sono orgogliosa di te Marco". Marina si è detta contenta di avere "puntato" sul cavallo giusto.

La replica della naufraga Soleil

A quanto pare, la diretta Instagram dei suoi ex compagni d'avventura non è passata inosservata a Soleil Sorge.

Su Twitter, la giovane ha deciso di rispondere a Luca, Marco, Marina e Aaron con una nota citazione del Marchese del Grillo: "Io sono io e voi non siete niente".

Ma non è finita qui, Soleil in un secondo tweet ha ironizzato: "L'unico contenuto che riescono a fare in quattro sono io". Insomma, secondo l'influencer italo-americana gli ex naufraghi dell'Isola dei Famosi 14 a distanza di due anni non riuscirebbe a fare a meno di parlare di lei.