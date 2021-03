Domenica 7 marzo su Canale 5 è stata trasmessa una nuova puntata di Live Non è la D'Urso. Tra i vari ospiti arrivati nel salotto di Barbara D'Urso c'è stata anche Rosalinda Cannavò. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha parlato del rapporto con il suo ex fidanzato Giuliano e del futuro accanto ad Andrea Zenga.

L'incontro con l'ex fidanzato

Nel salotto di Barbara D'Urso, Rosalinda Cannavò ha spiegato di essere riuscita ad incontrare l'ex fidanzato due giorni fa: "Mi sembrava corretto guardarlo negli occhi". Dopo dieci anni insieme vissuti tra alti e bassi, l'attrice siciliana ha voluto un chiarimento con l'ex compagno, perché si è resa conto di provare dei sentimenti per un altro uomo.

Rosalinda ha affermato: "Ho incontrato Giuliano e gli ho chiesto scusa". Dopo l'incontro con l'ex, l'attrice siciliana ha confidato che Condorelli ha compreso la situazione e si è fatto da parte. In più occasioni nella casa del Grande Fratello Vip 5, Rosalinda aveva spiegato di non essere più felice al fianco di Giuliano perché i due erano diventati come fratello e sorella.

Per quanto riguarda il futuro al fianco di Zenga, la diretta interessata ha chiosato: "È una storia con Andrea, non è un flirt". Sebbene la 27enne abbia precisato di non volere correre troppo, ha spiegato che quanto costruito all'interno del reality show dalla coppia si sta concretizzando lontano dai riflettori.

La querela di Massimiliano Morra

Poche settimane dopo essere entrata nella casa più spiata d'Italia, Rosalinda Cannavò aveva sollevato dei dubbi sull'orientamento di Massimiliano Morra.

Una volta uscita dal reality show, la diretta interessata ha confermato la sua posizione nei confronti dell'attore campano. Quest'ultimo, stanco delle illazioni fatte sul suo conto, ha deciso di querelare Cannavò. Nel salotto di Barbara D'Urso, Rosalinda ha commentato il gesto di Morra: "Sicuramente in casa ho fatto molti scivoloni, tra cui quello di Massimiliano".

Poi, però, la diretta interessata ha affermato: "Mi prendo questa querela, ma non mi pento di nulla". Per quanto riguarda le dichiarazioni della collega Raffaella di Caprio, l'ex gieffina ha fatto una precisazione: "Non ho mai detto di essere una vittima, ma sono stata carnefice di me stessa". L'ex concorrente del reality show di Canale 5 si è sentita di dovere di precisare che lei e Raffaella non sono mai state amiche lontano dal set: "Aveva bisogno di sentirsi al centro dell'attenzione utilizzando me".

Inoltre, Rosalinda Cannavò ha riferito essere contenta per il coming out fatto da Gabriele Garko. La giovane grazie all'attore piemontese è riuscita a tirare fuori anche i suoi scheletri dall'armadio.

L'incontro con la madre Giuseppina

Barbara D'Urso a Live Non è la D'Urso ha deciso di fare una sorpresa a Rosalinda Cannavò: le ha fatto incontrare la mamma Giuseppina che non vedeva dallo scorso agosto. La donna in lacrime ha raccontato del passato della figlia, quando era caduta nell'incubo dell'anoressia.

In merito al rapporto instaurato tra la figlia e Dayane Mello, la signora Cannavò ha preferito glissare: "Se la vedranno loro se al di fuori vorranno parlare". A quel punto Rosalinda Cannavò ha precisato che l'amicizia con la modella brasiliana non è mai cambiata da parte sua.

Al tempo stesso però alcune dichiarazioni l'hanno ferita: "L'ultimo periodo non mi aspettavo tutte le cattiverie dette nei miei confronti".