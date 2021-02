Rosalinda è la penultima eliminata dal Grande Fratello Vip: non riuscendo a battere Stefania al televoto, la siciliana ha dovuto rinunciare al sogno di partecipare alla finale della quinta edizione. Intervistata a poche ore dalla sua uscita dalla casa, la Cannavò ha parlato di tutto, anche dell'incontro che vorrebbe organizzare con l'ex fidanzato Giuliano, che però per ora tentenna e preferisce evitare qualsiasi contatto con lei.

I commenti dell'ex protagonista del Grande Fratello Vip

L'eliminazione di Rosalinda dal Grande Fratello Vip 5, sta facendo ancora discutere. Nell'intervista che ha rilasciato a Gabriele Parpiglia sabato 27 febbraio, l'attrice non ha risparmiato critiche e frecciatine ad alcuni ex compagni di reality.

Interpellata su Instagram su quello che secondo lei sarebbe stato il concorrente più falso della quinta edizione, la Cannavò non ha avuto dubbi: "Il più falso di tutti è Massimiliano Morra".

La siciliana, però, non ha commentato in nessun modo la presa di posizione dell'ex collega: il napoletano, infatti, ha usato i social network per far sapere di aver dato mandato ai suoi avvocati per procedere contro colei che avrebbe fatto gravi e false insinuazioni sulla sua vita privata.

Il rapporto con Dayane nella casa del Grande Fratello Vip

Quando il giornalista di Gossip le ha chiesto di fare il nome del concorrente più stratega della quinta edizione, Rosalinda ha risposto: "Dayane, ma non è una cosa cattiva. Ha fatto la mossa giusta, tanto di cappello.

Questo è quello che penso".

La Cannavò ha anche frenato l'entusiasmo di fan "rosmello" quando ha detto: "Mi dispiacere deludere le aspettative delle fanpage, ma tra noi c'è stata soltanto una bella amicizia. Non siamo mai andare oltre, anche se alla fine ha detto altro".

La siciliana, infatti, ora è totalmente concentrata sulla frequentazione con Zenga, che ha potuto riabbracciare e baciare dopo la puntata del Grande Fratello Vip di venerdì.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Su precisa domanda se lei e Andrea hanno già vissuto la loro prima notte di passione lontano dalle telecamere, Rosalinda ha fatto sapere: "Se abbiamo consumato? Eravamo in camera insieme e diciamo che è stata una bella notte".

Le precisazioni sull'amore finito durante il Grande Fratello Vip

Gabriele Parpiglia ha anche indagato sulla storia d'amore con Giuliano, quella che Rosalinda ha interrotto senza avere un confronto con il diretto interessato.

Il giornalista ha chiesto all'eliminata della semifinale del Grande Fratello Vip se nelle prime ore di libertà ha sentito l'ex, ma lei ha risposto: "No, avrei voluto scrivergli ma so che è giustamente un po' reticente. Vorrei organizzare un incontro per guardarci negli occhi".

"So che ora sta soffrendo e mi dispiace tanto perché gli voglio bene", ha aggiunto la siciliana nella prima intervista dopo l'uscita dalla casa più spiata d'Italia.

Quando le è stato chiesto quando ha capito di non amare più lo storico compagno, l'attrice ha fatto sapere di averne presa piena consapevolezza soltanto nel momento in cui ha iniziato a provare qualcosa per Zenga: "Ho capito che si era spento qualcosa, ma c'era comunque il blocco del rispetto. Non volevo farlo soffrire, ma non sono riuscita a frenare quello che sentivo per Andrea".

La Cannavò ha anche smentito la voce secondo la quale la vicinanza di Dayane nella casa per oltre cinque mesi avrebbe influito nella sua crisi sentimentale: "I problemi c'erano già, abbiamo vissuto dieci anni di alti e bassi. Lui mi diceva spesso che eravamo come fratello e sorella e ci sentivamo in una specie di comfort zone, ma lei non c'entra niente".