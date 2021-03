Maurizio Costanzo è pronto per debuttare con il suo Show mercoledì 24 marzo su Canale 5. Il conduttore ha rilasciato un'intervista a Paolo Giordano. Tra i vari argomenti menzionati, l'82enne ha confidato di essere rimasto sorpreso dalla presenza scenica di Tommaso Zorzi. Secondo il marito di Maria De Filippi, l'influencer ha le possibilità per arrivare lontano.

Le parole del conduttore

Martedì 23 marzo, è stata registrata la prima puntata del Maurizio Costanzo Show. Tra gli ospiti presenti alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip, quali Maria Teresa Ruta, Rosalinda Cannavò e Tommaso Zorzi. In merito a quest'ultimo, il conduttore ha speso delle parole d'affetto e di stima.

Scendendo nel dettaglio, Paolo Giordano ha chiesto al marito di Maria De Filippi da quale ospite sia rimasto più impressionato. Anziché tenere il dubbio, l'82enne ha chiosato: "Tommaso Zorzi". In un secondo momento, Costanzo ha argomento la sua risposta: "È uno che potrebbe andare davvero lontano". A detta del giornalista e conduttore, il neo vincitore del Grande Fratello Vip e attuale opinionista dell'Isola dei Famosi è molto amato dal pubblico da casa, perché viene considerato come un figlio o un fratello: "È una sorta di semi-parente che attira fiducia".

Il commento sul mondo dei reality show

Di recente Maurizio Costanzo aveva parlato del mondo riguardante i reality show sulla rubrica da lui curata presente nel magazine Chi. Una lettrice ha evindeziato che quel tipo di programmi stanno tornando in auge, visti i risultati ottenuti in termini di ascolti.

Costanzo non ha potuto fare altro che dare ragione alla lettrice: "I telespettatori sono abitudinari, non mi azzerderei a dare per morti i reality show". Secondo il conduttore televisivo, in questo momento quel tipo di programmi ha fatto compagnia agli italiani visto che non possono andare al ristorante, al cinema o al teatro. Inoltre, mandando in onda un reality show per alcune settimane in giorni fissi, diventa come un appuntamento imperdibile per i telespettatori.

Infine, Maurizio Costanzo ha sostenuto che chi vede ad un reality si affeziona anche ai protagonisti: "L'ospitata di Tommaso Zorzi in radio, ha infiammato i centralini come non era mai accaduto".

Tommaso fa uno spoiler sul look

Su Instagram, Tommaso Zorzi ha fatto uno spoiler relativo alla sua prima partecipazione al Maurizio Costanzo Show. Il web influencer ha postato la foto di una cravatta e ha spiegato che la indosserà.

Mentre per i suoi follower si tratta di un accessorio qualunque, il diretto interessato ha ammesso che ha un significato molto importante: la cravatta è stata regalata da Leonardo Bongiorno, il figlio del compianto Mike. Con entusiasmo, Tommaso ha chiosato: "Direi che mi porterà fortuna..."