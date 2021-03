Mercoledì 24 marzo ritorna in seconda serata su Canale 5 l'appuntamento con il Maurizio Costanzo Show, lo storico talk show ideato e condotto dal giornalista più famoso del piccolo schermo. Tra i primi ospiti che saranno presenti in studio alla puntata d'esordio di questa edizione è confermata la presenza di alcuni volti dei protagonisti dell'ultimo Grande Fratello Vip 5. Tra questi il vincitore Tommaso Zorzi ma anche Maria Teresa Ruta. I due, quindi, si ritroveranno assieme sul palco dello show di Costanzo dopo le frecciatine che si sono scambiati in queste settimane.

Dopo il GF Vip, Tommaso e Maria Teresa si rivedranno al Costanzo Show

Nel dettaglio, le anticipazioni della prima puntata del Costanzo Show rivelano che dopo essersi beccato i complimenti da parte del giornalista, Tommaso Zorzi sarà tra gli ospiti del 24 marzo.

Un modo per parlare non soltanto della sua esperienza come concorrente al GF Vip ma anche della sua nuova avventura come opinionista all'Isola dei famosi 2021, attualmente in onda al lunedì e al giovedì sera su Canale 5.

Annunciata anche la presenza di Maria Teresa Ruta che, all'interno della casa del Grande Fratello Vip, aveva costruito un buon rapporto di amicizia con Tommaso. Tuttavia, una volta terminato il reality show, Zorzi si è duramente scagliato contro Ruta, definendola una delle concorrenti più false di questa edizione.

Frecciatina tra Tommaso e Maria Teresa post reality

Dopo aver visto una serie di filmati sul conto di Maria Teresa, Tommaso ha cambiato nettamente idea nei confronti della conduttrice, tanto da toglierle anche il "segui" sui social.

Insomma tra Tommaso e Maria Teresa non corre affatto buon sangue e dopo l'avventura al GF Vip, i due non sono rimasti in buoni rapporti.

L'ospitata al Maurizio Costanzo Show, quindi, sarà l'occasione giusta per rivedersi e probabilmente per avere il primo "faccia a faccia" post reality show. Cosa accadrà tra i due ex "Vipponi"? Tornerà di nuovo il sereno?

Lo scopriremo mercoledì in seconda serata su Canale 5.

Anche Rosalinda Cannavò tra gli ospiti di Costanzo

Ma le anticipazioni sulla prima puntata del talk show condotto da Maurizio Costanzo rivelano che arriverà in studio anche un'altra ex protagonista del Grande Fratello Vip. Trattasi dell'attrice Rosalinda Cannavò, in queste settimane al centro di accese polemiche legate al caso "AresGate".

In studio sarà presente anche l'attrice Eva Grimaldi, che in questi giorni, ha puntato il dito contro Rosalinda per le dichiarazioni che aveva fatto all'interno della casa. Tra gli altri ospiti presenti sul palco del Costanzo Show di questo mercoledì 24 marzo: Ornella Muti, Katia Ricciarelli, Gabriella Germani, Marisela Federici e Giorgia Meloni.